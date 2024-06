El món científic, divers i orgullós

L’Orgull en Ciències arriba a Tarragona. L’esdeveniment, que té l’objectiu de visibilitzar la diversitat sexual i de gènere dins el món de la ciència i promoure la cultura científica, tindrà lloc dimecres 12 de juny a les 17 h a l’Antic Ajuntament.

Com en qualsevol altre congrés, diversos ponents exposaran els seus projectes davant el públic, però amb un petit gir, i és que els sis conferenciants, tots pertanyents a la comunitat LGTBIQA+, seran presentats per dues Drag Queens, que entre xerrada i xerrada animaran al públic amb les seves actuacions.

«Una companya i jo vam presentar un treball a l’Orgull en Ciències de Barcelona, on fa diversos anys que se celebra aquest acte, i ens va agradar molt la idea. Llavors vam dir, ‘i si això ho fem a Tarragona?’. Vam començar a xerrar amb els organitzadors i ens van donar el vistiplau», explica David Miró, biòleg i un dels fundadors de Tarrakweers, una de les entitats responsables de l’esdeveniment.

«Volíem portar aquesta iniciativa a Tarragona per descentralitzar els actes pel col·lectiu, ja que pensem que s’haurien de celebrar també en altres llocs i no només a les grans ciutats», afirma.

Trencar la norma

«Ens sembla que el món científic pot ser un àmbit molt normatiu, enfocat sobretot en persones ‘cishetero’. Per tant, molts professionals que no compleixen aquest estàndard sovint no són suficientment reconeguts», assegura.

A més, afegeix, «els congressos normalment són molt formals, molt bàsics, la gent s’avorreix. Nosaltres amb aquesta proposta busquem donar-li un altre sentit, un gir diferent, no tan normatiu». És per això que Lana Vuli i Frida La Ter seran les encarregades de dinamitzar l’acte amb les seves performances.

«Volíem visibilitzar les drags del Camp de Tarragona, per això comptarem amb la Frida, que és de Reus. També tenim a la Lana, que es dedica a fer divulgació científica LGBTIQA+ amb Science Queers, que són els impulsors originals de la inciativa», afirma Miró.

Una comunitat diversa

A més, explica el biòleg, l’acte té un doble vessant, ja que no només busca posar el focus sobre les persones del col·lectiu queer dins el món científic, sinó que també té l’objectiu de reivindicar la cultura científica dins la comunitat.

«Històricament, la ciència sempre ha estat molt important pel col·lectiu, i sovint existeix la falsa creença, basada en estereotips, de què les persones de la comunitat únicament tenim presència en indústries creatives, com per exemple la moda, però això no és així, estem a tot arreu», afirma.

A més, destaca que l’acte serà divers en tots els aspectes, ja que no es limita a cap camp ni disciplina específica. «Ciències naturals, socials, formals…, totes són benvingudes», assegura.

També afirma que els agradaria poder tornar a celebrar l’acte l’any vinent. «Si tot va bé i és ben rebut, ens encantaria repetir-lo a Tarragona. A més, estem considerant posar-nos en contacte amb altres organitzacions per poder portar la iniciativa a altres municipis de la demarcació», conclou.

