El Catllar amplia el conveni amb el Consell Comarcal per a millorar la recollida de la brossa

El ple municipal del Catllar ha aprovat aquest dijous, 6 de juny l’annex al conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Tarragonès que recula la delegació i encàrrec de gestió de diferents serveis i que permetrà millorar la recollida de la brossa al municipi. L’aprovació s’ha fet amb el vot a favor de l’equip de govern i l’abstenció dels quatre regidors de Somos El Catllar, a l’oposició.

El conveni, signat l’any 2017, preveia possibles modificacions i/o ampliacions de servei, i l’Ajuntament del Catllar ha considerat que s’ha de modificar el servei de repàs dels contenidors de la via pública amb l’objectiu d’erradicar d’una manera definitiva l’acumulació de residus que es produeix al voltant de les illes de contenidors.

Concretament, es tracta de la incorporació al servei un vehicle de caixa oberta amb ploma per a la recollida dels residus dipositats al voltant dels contenidors, en règim de lloguer. El servei serà de dilluns a dissabte en temporada baixa i s’ampliarà a diumenge en temporada alta i consistirà en fer un repàs a tors els contenidors del municipi, recollint les deixalles que puguin ser dipositades als contenidors o ser tractades als gestors autoritzats de les cinc fraccions (o aquelles que poden ser gestionades a la deixalleria).

Excepcionalment, els pneumàtics que siguin trobats abandonats durant el servei seran duts al magatzem de la Brigada municipal. Aquells residus que no puguin ser recollits per seu pes o volum s’avisarà a la Brigada municipal per a que col·labori en la retirada El cost a l’any d’aquesta modificació és de 74.154,67 euros i el nou servei entrarà en vigor el proper 1 de juliol. Així mateix incorpora el descompte del servei de repàs actual, de 13.504,97 euros.

