Un veí de Tarragona cau per un forat del clavegueram i resulta ferit lleu

Un veí de Tarragona ha resultat ferit lleu aquest diumenge al matí després de caure en un forat del clavegueram. L'home ha denunciat a través de les xarxes socials que la tapa es trobava oberta i ha adjuntat una fotografia de les ferides causades per la caiguda.

El veí ha denunciat a 'X' que «està molt bé que s'obrin clavegueres per sanejar el més aviat possible els carrers, però no està gens bé que no ho senyalitzeu perquè m'ha costat un bon ensurt», ha indicat.

En la piulada, l'home ha indicat que es tractava del carrer Josep Ras i Claravalls, a la Vall de l'Arrabassada. Es tracta d'una de les zones on més inundacions es generen a causa dels aiguats, com els que han caigut aquesta nit.

De fet, Tarragona ha estat una de les ciutats de Catalunya on més ha plogut. S'ha arribat als 44 litres per metre quadrat.

