Vilallonga del Camp i Tarragona, rècord de precipitació pels aiguats d'aquesta nit

Els aiguats d'aquesta nit i matinada de diumenge al Camp de Tarragona han tornat a deixar precipitacions de rècord. Vilallonga del Camp i Tarragona són els dos municipis on més litres han caigut per metre quadrat, amb un total de 57 i 44, respectivament.

En algunes zones de Tarragona, com és el cas del barri de Cala Romana, els aiguats han produït petites riuades als carrers i a les rieres, que desemboquen a la platja Llarga de la ciutat.

També han caigut 30 litres per metre quadrat a Nulles, a l'Alt Camp, entre d'altres. A nivell de Catalunya, ha plogut arreu, però en quantitats menors. És el cas, per exemple, dels 17 litres per metre quadrat d'Hospitalet de Llobregat o els 15 de Barcelona, al barri de Sants.

