L’Ajuntament de Tarragona crea una comissió per reformular la taxa de la brossa

L’Ajuntament de Tarragona ha començat a treballar en la reformulació de la taxa de la brossa. El consistori ha creat una comissió, de la qual formen part tots els grups municipals, per definir la futura ordenança i donar resposta a l’article 11.3 de la Llei 7/2022 de residus i sòls contaminats per a una economia circular.

Aquesta obliga les entitats locals a establir, l’any 2025, una taxa que sigui específica, diferenciada i no deficitària. A més, ha de poder implantar el sistema de pagament per generació de residus, perquè aquells qui contaminin més paguin un import més alt.

A banda, el govern municipal proposa que l’impost passi a ser progressiu i que s’apliquin bonificacions per reciclar correctament. Així, l’executiu respon a la demanda que va fer En Comú Podem durant les negociacions per la modificació de les ordenances fiscals, que preveia l’increment del 12% de la taxa de la brossa.

En aquell moment, el PSC i ECP van tancar un acord i els socialistes es van comprometre, a petició dels comuns, a crear una tarifa social per a la taxa d’escombraries —que ha estat sol·licitada per 128 famílies—, així com constituir una comissió per reformular, amb «perspectiva social», aquest tribut. Aquesta, ja ha començat a caminar i es preveu que es reuneixi almenys un cop al mes.

«Hem donat continuïtat a un reclam que ja vam fer l’anterior mandat», explica el vicepresident de la comissió i portaveu d’ECP, Jordi Collado, qui veu necessari «redistribuir» la càrrega impositiva amb un sistema més equitatiu.

En aquest sentit, reclama que «la transició ecològica ha de ser justa». Així, considera que la taxa «ha de ser progressiva i adaptada a la capacitat econòmica de cadascú».

En aquest sentit, el govern municipal ha presentat una proposta als grups de l’oposició que contempla una quota amb una part fixa que estigui dividida en trams segons indicadors objectius, com podria ser el valor cadastral de cada habitatge.

A banda, hi hauria una part variable, que inclouria bonificacions per llençar la brossa al contenidor que toca, i el pagament per generació de residus. En definitiva, es vol castigar a qui contamina més, mentre s’incentiva el reciclatge.

Pel que fa a la taxa comercial, la part fixa ja no es basaria en la superfície del local, sinó en l’activitat econòmica de cada negoci, ja que uns generen més brossa que altres.

La comissió preveu tenir enllestit al juny un primer esborrany de la nova ordenança, que haurà de donar compliment a l’exigència de cobrir el cost del servei de neteja amb la recaptació de la taxa. L’objectiu és aprovar-la inicialment a l’octubre i que entri en vigor l’1 de gener del 2025.

