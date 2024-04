FCC presenta un recurs per frenar l’adjudicació del contracte de la brossa

L’empresa FCC, actual adjudicatària del servei de la neteja a Tarragona, ha presentat un recurs al Tribunal Català de Contractes del Sector Púbic per demanar l’anul·lació de la licitació del nou contracte de la brossa i, conseqüentment, frenar l’adjudicació a la companyia francesa GBI Paprec, que va resultar guanyadora del concurs públic.

Segons fonts municipals, només FCC ha presentat recurs durant el període d’al·legacions, el qual va finalitzar dijous a la mitjanit. L’empresa al·lega la manca d’imparcialitat per part de l’actual cap de gestió de Serveis Públics del consistori i encarregada del nou contracte de la neteja, que hauria format part de la plantilla d’FCC des de l’1 de gener del 2013 fins al 18 d’abril del 2018.

De fet, aquest va ser el mateix argumentari que va utilitzar l’empresa per recórrer dues sancions, que li va imposar l’Ajuntament per incompliment de contracte. El contenciós-administratiu ha fallat a favor de la companyia en ambdós casos, instant el consistori a retornar les dues multes de 145.000 i 60.000 euros. El jutjat considerava que la tècnica municipal concorria causa legal d’abstenció per haver prestat serveis professionals en els dos últims anys a FCC. L’Ajuntament preveu que la nova adjudicatària es posi en marxa a l’estiu, un cop es resolgui el recurs.