‘A foc lent’, l’obra de teatre de Protecció Civil que ensenya a fer bon ús dels petards

Protecció Civil de la Generalitat va organitzar dijous al matí al Casal la Violeta d’Altafulla la representació de l’obra de teatre A foc lent, una activitat que s’emmarca en la campanya de sensibilització Revetlles amb Precaució.

L’acte va comptar amb la presència de més de 200 alumnes de 5è i 6è de primària, i de 1er i 2on d’ESO de l’escola La Portalada, El Roquissar i de l’institut d’Altafulla.

L’obra de teatre , interpretada per la companyia Milnotes, explica les anècdotes de tres joves durant la nit de Sant Joan. Amb aquesta iniciativa, Protecció Civil de la Generalitat vol apropar els consells de seguretat per gaudir d’una revetlla segura als joves de forma amena i dinàmica.

A la representació d’Altafulla hi van participar la tècnica de Protecció Civil a Tarragona, Marta Ortín; membres de la Colla de Diables Voramar del Serrallo de Tarragona, que van ensenyar com llençar petards de forma segura; i membres de la Creu Roja, que van explicar als menors com actuar en cas de cremades per petards.

D’altra banda, també hi van assistir el delegat del Govern de la Generalitat a Tarragona, Àngel Xifré, l’alcalde d’Altafulla, Javier Peinado, i la directora de Serveis Territorials de Protecció Civil a Tarragona, Eli Llombart.

Una obra amb recorregut

La peça teatral A foc lent es representa des del 2016, i des de llavors s’han fet una seixantena de representacions a diversos municipis catalans i l’han vist més de 9.500 alumnes.

Enguany, l’obra de teatre es representarà a una desena de municipis, i està especialment dirigida a l’alumnat entre 4rt de primària i 1r de l’ESO de diferents centres escolars d’arreu del país. A més de les representacions que s’han fet a Palafrugell, Manlleu i la Sènia, i d’ahir a Altafulla, també se’n faran a L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Les Borges Blanques i Palau-solità i Plegamans.

A banda d’aquesta acció de sensibilització de cara a Sant Joan, Protecció Civil de la Generalitat també durà a terme una campanya a les seves xarxes socials, amb la publicació, sota l’etiqueta #revetllasegura, els principals consells de seguretat per la revetlla. Entre aquests, destaca comprar els petards en llocs autoritzats, no llançar-los a menys de 500 metres del bosc i no agafar-los amb les mans.

