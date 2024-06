El 85% dels usuaris de la residència de Reus marxen del centre per por de no poder escollir plaça

Dels 56 usuaris de la residència de Gent Gran de Reus que a finals d'abril es negaven a marxar del centre, actualment, només en queden vuit. Segons el portaveu de les famílies afectades, Tarsicio Ros, la por ha estat la responsable. «Ens deien que havíem de marxar, que el centre tancaria i ens quedaríem al carrer», ha detallat Ros, qui manté que la Generalitat ha actuat des d'un inici «pressionant, coaccionant i amenaçant».

Tot i que ell continuarà lluitant perquè no es tanqui l'equipament, altres com el Narcís Dalmau, ja han iniciat els tràmits per traslladar-se. »Si no és a les bones, serà a les males, però haurem de marxar», ha assegurat resignat, alhora que ha denunciat que els «han obligat» i que «per voluntat no ha marxat ningú».

Des que a finals d'octubre la Generalitat va anunciar el tancament de la residència per deficiències estructurals en l'immoble, els usuaris i familiars d'aquest centre han viscut un «calvari». Així ho afirma a l'ACN una de les residents, Carmen Fernández, qui ha assegurat que des de llavors viu «preocupada». Tot i això, intenta mantenir-se forta, perquè té clar que ella no vol marxar i que es quedarà al centre «fins a l'últim dia».

Com ella, també es mostra el Tarsicio Ros, qui ha fet de portaveu dels usuaris i familiars afectats durant tots aquests mesos. A aquestes dues famílies s'hi sumen sis més -en total vuit-, les úniques que, actualment, mantenen la lluita en contra del tancament de l'immoble. «Encara no entenem per què no es poden fer les obres amb els usuaris a dins», ha afirmat Ros.

Per contra, la Josefa Culebradas i el Narcís Dalmau són dues de les famílies que han decidit marxar. Ambdós reconeixen que s'han sentit «pressionats» i que «per voluntat no ha marxat ningú». «Davant de la força no hi tenim res a fer», ha lamentat Dalmau, qui ha aprofitat per denunciar el tracte que han rebut els usuaris durant aquests set mesos. Culebradas i Dalmau coincideixen en afirmar que ho han fet per assegurar-se una plaça en una residència escollida per ells i no adjudicada per la Generalitat. «D'aquesta manera, tinc a la dona a prop de casa», ha assegurat Dalmau.

Per la seva banda, Culebradas ha afegit que la davallada de la qualitat del servei a la residència de Gent Gran de Reus durant les últimes setmanes també ha influït en la seva decisió. «Cada vegada hi ha menys personal al centre», ha lamentat Culebradas, qui ha assegurat que no volia fer passar el seu marit per aquesta situació.

Tant els que han decidit marxar, com els que no es mostren «decebuts» i «enfadats» amb les administracions, les quals encara no els han notificat el tancament del centre per escrit. Segons ha afirmat Ros, els han anat avisant de tots els processos per Whatsapp. «Així no es fan les coses», ha denunciat. Per això, i malgrat la manca d'unanimitat actual, les vuit famílies que encara no han firmat el trasllat a altres centres han assegurat que engegaran noves mobilitzacions.

Els treballadors externs

Tot i que els treballadors públics mantindran la feina en un altre centre, la plantilla de les empreses externes tem quedar-se al carrer. Així ho ha assegurat la Rocío Artigas, supervisora del servei de cuina. Segons ha afirmat, se'ls va prometre que se'ls traslladaria a altres equipaments, però «això no ha passat». Artigas ha detallat que la majoria d'aquesta trentena de treballadors supera els 55 anys i que això els dificulta que puguin tornar a trobar feina. «Ens estan desnonant», ha denunciat Artigas, qui ha reconegut que «els han destrossat».

UGT atura les mobilitzacions

Per la seva banda, UGT va anunciar aquest dijous que aturen el seguit de mobilitzacions que havien de començar aquest divendres, després que la Generalitat els hagi garantit la reobertura del centre. Aquesta era una de les grans demandes del sindicat, que alerten que continuaran pressionant perquè es compleixi. «No deixarem perdre aquesta residència pública», ha afirmat el secretari de la UGT-Serveis Públics Tarragona, Joan Reinado.

Tot i això, i a diferència dels familiars que continuen reivindicant que la reforma de l'edifici es faci amb els usuaris i treballadors a dins, Reinado ha assegurat que des d'UGT «prefereixen que el centre tanqui per fer les obres», ja que no disposen dels coneixements tècnics suficients per garantir la seguretat dels residents i de la plantilla. En qualsevol cas, han insistit que «no deixaran de lluitar perquè el centre reobri en un termini màxim de quatre anys com a residència pública».

D'altra banda, des del sindicat han detallat que també han aconseguit que «tots els treballadors públics de la residència hagin estat reallotjats i que tots tinguin el compromís que tornaran quan el centre reobri». De moment, però, la plantilla no compta amb el servei de bus que, segons UGT, se'ls va prometre per facilitar-los el desplaçament des de Reus fins a Tarragona, «on han anat a parar la majoria d'usuaris i treballadors».

Reinado també ha celebrat els 14 milions d'euros que el Govern ha aprovat destinar a la reforma integral de l'immoble. «Després de molta feina, la Generalitat ha posat negre sobre blanc per les obres de reforma i reobertura de la residència», ha afirmat. Finalment, han aplaudit que l'Ajuntament de Reus hagi accelerat un conveni amb la Generalitat per incrementar amb 20 places la residència de La Mercè de Tarragona i amb 30 places la d'Horts de Miró de Reus. Segons el sindicat, una vegada estiguin aquestes places disponibles «es prioritzarà» el conjunt d'usuaris que han marxat de l'actual residència de Gent Gran de Reus.

