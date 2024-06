Espectacular persecució per Tarragona: se salten un control i acaben detinguts a Torreforta

La Guàrdia Urbana de Tarragona ha detingut un home de 39 anys com a presumpte autor dels delictes de conducció temerària, atemptat a agents de l'autoritat, desobediència als agents, danys i lesions. En la mateixa actuació els agents han detingut dos homes, de 21 i 35 anys, com a presumptes autors dels delictes de desobediència als agents de l'autoritat. Els tres detinguts són veïns de la ciutat.

Els fets s'han iniciat a les 0.15 h de la matinada d'aquest dijous, quan quatre patrulles de les divisions de Trànsit i Transports i de Proximitat realitzaven un control d'alcoholèmia i drogues a la cruïlla de la Via August amb el carrer Josep Ras i Claravalls. Un turisme que circulava en sentit al centre de la ciutat ha omès les indicacions dels agents per aturar-se i ha envaït el carril on es feia el control tot accelerant la marxa, fins al punt que un dels agents ha hagut de llançar-se al terra per evitar ser atropellat.

Aleshores ha començat una persecució de 9 quilòmetres per la façana litoral, el centre de la ciutat i la zona de Ponent. En alguns moments els vehicles policials han assolit una velocitat de 120 km/h en via urbana.

En arribar al barri de Torreforta, el vehicle fugat ha frenat de sobte, topant primer amb un vehicle policial i després amb la façana d'un immoble. Els tres ocupants del vehicle s'han mostrat molt nerviosos, sense fer cas a les indicacions dels agents de sortir del vehicle amb les mans enlaire, fins al punt que un dels agents ha mostrat l’arma de foc reglamentària. Els tres ocupants han ofert resistència activa per abandonar el vehicle i durant l’actuació dos dels agents han estat colpejats.

En l'escorcoll del vehicle fugat s'ha trobat a l’interior del maleter un matxet, un mall de grans dimensions i un bidó de plàstic de color negre amb benzina, entre d’altres objectes.

Un dels detinguts té una ordre de recerca i personació a la comissaria provincial de la Policia Nacional per un delicte de robatori amb força.

Et pot interessar