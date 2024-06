Un camioner begut que conduïa fent esses per l'A-7 i l'AP-7, detingut a l'Aldea

Els Mossos d’Esquadra pertanyents a la comissaria de Tortosa van detenir el passat 4 de juny un home de 56 anys com a presumpte autor dels delictes de conducció temerària, conduir sota els efectes de l’alcohol i negativa a sotmetre’s a les proves de detecció alcohòlica.

Als voltants de les 14,30h del mateix dia, diverses trucades rebudes pel telèfon d’emergències 112 informaven que un camió amb plaques de matrícula estrangera circulava de manera temerària per l’autovia A-7 i posava en perill a la resta d’usuaris de la via.

Les trucades dels testimonis ubicaven el camió circulant pel tram d’autovia comprés entre Cambrils i l’Hospitalet de l’Infant (Baix Camp) en sentit sud. En aquest última localitat el camió va accedir a l’autopista AP-7 continuant la seva marxa en direcció Alacant.

Els fets van ser observats per dos policies que es trobaven fora de servei i circulaven per la mateixa via. Aquests agents amb els seus vehicles particulars es van situar darrera del camió per tal de retenir el trànsit i evitar que terceres persones poguessin patir un accident.

El camió va continuar el seu desplaçament fent ziga- zagues i amb una conducció erràtica fins que va poder ser aturat amb seguretat per patrulles dels Mossos d’Esquadra a l’alçada de l’Aldea (Baix Ebre).

El conductor del camió, que presentava símptomes evidents de trobar-se en estat d’embriaguesa, va negar-se repetidament a realitzar les proves de detecció alcohòlica tot i ser informat pels agents de les conseqüències penals que comportava aquesta negativa.

Finalment l’home, que no té domicili conegut a l’Estat espanyol, va quedar detingut pels delictes de conducció temerària, conduir sota els efectes de l’alcohol i negativa a sotmetre’s a les proves de detecció alcohòlica.

El detingut va passar ahir a disposició del jutjat d’instrucció de guàrdia de Tortosa.

