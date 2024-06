Detingut per envestir amb patinet dos agents de Mossos quan el volien identificar a Reus

Un jove de 30 anys ha estat detingut aquest dimecres al vespre a Reus per un delicte de desobediència i atemptat als agents de l'autoritat. Els fets van passar cap a les nou del vespre a la zona de la plaça Pare Gil.

Allí, dos agents de paisà dels Mossos d'Esquadra van detectar una persona amb patinet al carrer Lepant amb Doctor Ferran que es trobava amb actitud vigilant, per la qual cosa van fer seguiment.

A la plaça del Pare Gil el van perdre de vista i després cap a les 21.15 hores el van tornar a veure a l'avinguda del Doctor Vilaseca, on estava fent maniobres brusques amb el patinet. Moment, en que els agents es van acreditar com a policies perquè s'aturés i l'home va fugir accelerant amb el patinet i envestint als agents, els quals van caure al terra.

Els mossos van iniciar una persecució i van localitzar al jove de 30 anys amagat darrere una paret, en ser localitzar va començar a córrer però els agents van aconseguir interceptar-lo.

En el moment de la detenció, el jove va proferir diverses patades als agents i va quedar detingut per desobediència i atemptat contra els agents de l'autoritat.

Es dona el cas que la zona on es va localitzar l'individu és una zona on es trafica amb drogues, tot i que durant l'escorcoll no van localitzar cap tipus de substància. Diverses patrulles de Mossos van estar remirant la zona amb llanternes, per si el detingut havia llençat droga però no van trobar res.

Et pot interessar