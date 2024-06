L'Ajuntament de Tarragona treballa en una nova Ordenança reguladora de les llicències d’obres

L’Ajuntament de Tarragona ha posat en marxa un nou pla per tal de millorar el temps d’espera per aconseguir una llicència d’obres a la ciutat. Per aixó, han proposat 20 accions de millora, algunes de les quals ja s'han posat en marxa i d'altres s'aniran desplegant durant el 2024.

El conseller d’Urbanisme, Llicències, Domini Públic i Patrimoni, Nacho García ha destacat que «som conscients que el temps d’espera és massa llarg, i cal posar-hi remei».

Les accions s’engloben en la millora de cinc factors: d’organització, de normativa, de procediment, de gestor d’expedient i de control i avaluació. Pel que fa al factor d’organització s’han proposat una millora de la formació dels treballadors del departament de llicències, així com la reestructuració de les tasques per tal de potenciar la seva autonomia.

Pel que fa a la normativa, destaca l’objectiu de crear una nova Ordenança reguladora de les llicències d’obres durant el proper any. Aquesta nova regulació té com a finalitat integrar la regulació de les llicències d’obres en una única ordenança per facilitar-ne la tramitació, així com a l’accés a la informació. També s’inclou ampliar el règim de comunicació prèvia en petites obres de reforma a la Part Alta o d’infraestructures de serveis tècnics, sempre que no sigui una rasa nova, així com altres accions destinades a agilitzar els tràmits.

També s’ha treballat per millorar el procediment, optimitzant la petició d’informes, suprimint tràmits innecessaris, i prioritzant el treball conjunt entre departaments. També es milloraran diferents funcionalitats del gestor d’expedients millori diverses funcionalitats.

L’Ajuntament també té previst treballar per facilitar la tasca dels interessats, amb l’elaboració de materials de consulta i recomanació, així com organitzar «La taula de les llicències d’obres» que incorporarà agents externs com cambres, gremis, col·legis professionals, despatxos professionals i administradors de finques. A més, es preveu posar en funcionament qüestionaris de satisfacció i una bústia de queixes, reclamacions i suggeriments.

Finalment, també es treballa per optimitzar el control i l’avaluació del tràmit amb l’elaboració d’un quadre de comandament del procediment, per tal de controlar les diferents variables i detectar els principals problemes i desviacions.

Et pot interessar