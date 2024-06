L’Ajuntament de Tarragona tramita la pròrroga de les normes subsidiàries a l’espera del POUM

L’Ajuntament de Tarragona ha iniciat la tramitació per aconseguir prorrogar les Normes de Planejament Urbanístic. Són les normes subsidiàries en clau urbanística que regeixen la ciutat des de l’any 2020, quan una sentència del Tribunal Suprem va tombar el POUM de l’any 2013.

En aquests moments, la proposta d’acord de la sol·licitud de pròrroga de les normes subsidiàries es troba a fiscalització. Un cop s’hagi fiscalitzat, la proposta passarà pel consell plenari, previ dictamen favorable de la Comissió informativa i de Seguiment de Territori i Patrimoni. L’objectiu és que es fiscalitzi en els pròxims dies i que, per tant, es pugui votar en el consell plenari d’aquest mes de juny.

Perquè la proposta pugui tirar endavant i arribi a la Generalitat, que és qui té la competència d’aprovació definitiva, caldrà que el consell plenari ho aprovi per unanimitat. Les normes subsidiàries caduquen el pròxim mes d’octubre i, en cas que Tarragona no aconsegueixi la pròrroga, tornaria al pla urbanístic de l’any 1995.

Un cop s’hagi aprovat per unanimitat, el darrer pas perquè les normes es prorroguin serà l’aprovació per part de la Comissió de Territori de Catalunya, que en té la competència. La pròrroga serà d’un any i mig i les normes substituiran el POUM fins que aquest sigui aprovat.

Treball des de fa mesos

Fa mesos que l’equip de govern prepara el terreny per aconseguir la pròrroga de les normes. El mes de setembre de 2023, en una reunió entre l’alcalde Rubén Viñuales i el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ja es va tractar aquest tema. La predisposició per part de l’administració catalana ja era bona. Durant les darreres setmanes, des dels equips de Territori i Urbanisme de tots dos ens també s’ha tractat la pròrroga com un tema important.

Les normes regiran l’urbanisme de la ciutat fins que s’aprovi definitivament el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). A finals d’abril, l’equip de govern ja va presentar l’avenç del POUM. Primer, als grups municipals. Després, als mitjans de comunicació. A hores d’ara, els grups municipals esperen noves reunions per tal de començar a negociar l’aprovació del pla. Mas d’en Sorder, el creixement al voltant del Francolí i l’Horta Gran o el nou barri tecnològic seran els grans àmbits a negociar.