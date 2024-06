Comencen els treballs previs a la rehabilitació de la Necròpolis Paleocristiana de Tarragona

Des de la setmana passada han començat els treballs arqueològics previs a la rehabilitació integral de la Necròpolis Paleocristiana de Tarragona. S’està realitzant una campanya arqueològica per tal de recollir la informació necessària per a la redacció del projecte executiu de rehabilitació, que està finançat pel Ministeri de Cultura amb els fons europeus Next Generation.

En concret, durant el mes de juny està previst que es realitzin treballs de prospecció a la part del jaciment situada a la vessant de l’avinguda Ramon i Cajal, amb intervencions a diferents punts al llarg d’aquest sector del recinte. Els treballs estan impulsats per la Gerència d’Infraestructures i Equipaments de Cultura del Ministeri de Cultura, a través de la Societat Mercantil Estatal de Gestió Immobiliària del Patrimoni (SEGIPSA), i els executa l’empresa adjudicatària Rècop Restauracions Arquitectòniques, amb la direcció de l’arqueòleg Frederic Cervelló.

L’objectiu de la campanya, que està previst que s’allargui durant diverses setmanes, és recollir informació per definir l’ampliació del mòdul de serveis. A partir dels resultats, es podrà elaborar el projecte executiu definitiu, les obres del qual està previst que comencin l’any 2025.

La Necròpolis Paleocristiana és un espai de titularitat estatal i gestionat per la Generalitat de Catalunya a través de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura. Ambdues administracions estan treballant coordinadament en la preparació del projecte de rehabilitació i nova museografia, així com en altres accions derivades, com les accions de restauració del jaciment i de la col·lecció.

Canvis en el recorregut de visita

Les prospeccions arqueològiques obligaran a modificar puntualment el circuit de visita al jaciment de la Necròpolis durant les properes setmanes, que mantindrà la seva activitat habitual tant pel que fa a horaris de visites com a activitats programades. En tot moment, se senyalitzaran els canvis i zones de pas restringit, i s’informarà als visitants sobre les alteracions del recorregut habitual.

Des del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT) es treballarà per intentar minimitzar les molèsties que puguin provocar aquestes afectacions, i es recomana als visitants que consultin la pàgina web així com els perfils de xarxes socials per rebre informació actualitzada.

Aquesta campanya arqueològica és el pas previ al projecte de rehabilitació integral de la Necròpolis, impulsat pel Ministeri de Cultura i que preveu una inversió total de 7 milions d’euros inclosos al Pla de Transformació, Recuperació i Resiliència finançat amb els fons europeus Next Generation EU. El projecte abasta tant el jaciment com el museu, i la seva redacció està adjudicada a la Unió Temporal d’Empreses (UTE) Urbana Strata.

Et pot interessar