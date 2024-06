Com era la ciutat de Tarraco fa més de 2.000 anys? Descobreix l'aspecte que tenien l'amfiteatre, el teatre i el circ

Com era la ciutat de Tarraco fa més de 2.000 anys? Què va ser l'Imperi romà? Quins trets polítics, econòmics, socials i culturals, van estructurar-lo, caracteritzar-lo i cohesionar-lo al llarg del temps? Quin llegat ha deixat Roma? La resposta a aquestes preguntes es troba a 'IMPERIVM. Històries romanes', la primera de les noves exposicions permanents que, des del pròxim 17 de maig, el Museu d'Arqueologia de Catalunya a la seva seu a Montjuïc (Barcelona) obrirà al públic.

L'exposició compta amb un vídeo immersiu amb ulleres 360 graus que endinsa el públic a la ciutat de Tarraco durant el segle II aC, mitjançant un realista vol aeri, i mostra com era l'amfiteatre, el teatre i el circ. L'èmfasi que fa la mostra en la importància del llegat romà també al nostre país és recalcat per una última projecció audiovisual de gran format, 'Catalunya romana. X Monuments', on es convida els visitants a participar en la descoberta d'aquest ric patrimoni.

L'exposició narra què va ser i quins trets polítics, econòmics, socials i culturals van estructurar l'Imperi romà, considerat com la primera societat globalitzada d'Occident a partir de la presentació de més de dos-cents objectes d'època romana i tardoantiga conservats al museu. La mostra està pensada per interessar i atreure un ample ventall de públics, l'exposició incorpora videomapatges, vídeo immersiu 360 graus i nombrosos recursos audiovisuals d'última generació, així com recursos accessibles i proposa activitats culturals i educatives.

L'exposició ha estat comissariada per Mario Cervera i Arturo de la Oliva, conservadors del MAC, i ha comptat també amb el suport de diversos especialistes en la temàtica. Ocupant el primer pis i la galeria del cos central del museu, amb prop de 1.000 m² d'un espai que ha recuperat tota l'esplendor de l'edifici del 1929. S'hi exposen més de dos-cents objectes d'època romana i tardoantiga conservats al museu, alguns dels quals constitueixen veritables tresors de l'arqueologia nacional i de la península Ibèrica.

