L’ICAC vol traslladar-se a la Tabacalera i connectar la seva seu amb la Necròpolis

L’actual seu de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC) a la plaça d’en Rovellat s’ha quedat petita. Així ho ha constatat en diverses ocasions el director del centre, Josep Maria Palet. Ahir, en una entrevista als micròfons de Ràdio Ciutat de Tarragona, refermava la voluntat de la institució de traslladar-se al mòdul 6 de la Tabacalera.

Entre d’altres, perquè queda just al costat de la Necròpolis Paleocristiana. «Estem veient si es pot convertir l’edifici en un espai viu i obert i que a la planta baixa es creï un corredor que permeti transitar cap a la Necròpolis», declarava. El passat mes de març, l’ICAC va encarregar a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura (ETSA) de la Universitat Rovira i Virgili l’elaboració d’un estudi valoratiu per al trasllat de la seu actual a la Tabacalera.

«Està molt avançat», explicava Palet, qui comentava que pròximament es reuniran amb les conselleries de Recerca i Universitats i de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la URV i l’Ajuntament de Tarragona per acabar de concretar la ubicació final. El director de l’ICAC espera que es resolgui tot entre el 2024 i el 2025 perquè «en 3 o 4 anys puguem fer el canvi de seu».

Des de l’equip directiu del centre, aposten clarament per moure’s al mòdul 6 de la Tabacalera. Aquest moviment permetria a la institució passar triplicar la superfície de l’espai que ocupen actualment a la Part Alta, passant dels 1.000 metres quadrats als 3.000 aproximadament.

Concretament, l’edifici on es volen instal·lar ofereix quatre pisos d’uns 700 metres quadrats. A més, és el que queda més a prop del parc arqueològic de la Necròpolis Paleocristiana, on l’Estat té previst intervenir per fer una rehabilitació integral, amb una inversió de 7 milions d’euros. Les obres estaven previstes per al 2023, però els terminis s’han anat endarrerint.

A finals del 2023, es va adjudicar, mitjançant un concurs públic, la redacció del projecte d’adequació de l’espai gestionat pel Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT). Aquesta intervenció, que és finançat amb fons europeus Next Generation, hauran de ser executades abans del juny del 2026. Per aquest motiu, des de l’ICAC creuen que és una gran oportunitat, ja que amb el possible trasllat a la Tabacalera s’ubicarien al costat d’un dels jaciments paleocristians més importants de tota la Mediterrània.