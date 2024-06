L’Estiu Jove arriba a Tarragona amb un total de 130 propostes educatives i culturals

L’Estiu Jove 2024 arriba a Tarragona amb un total de 130 propostes educatives i culturals. La majoria d’aquestes són de caràcter gratuït i estan destinades a un públic d’entre 12 i 35 anys, tot i que també estan obertes a tota la ciutadania.

Aquesta 38a edició inclou activitats de lleure, esports, aventura, circ, màgia, teatre, música, dansa, comunicació, llengües, arts plàstiques i visuals, informàtica i salut. Aquestes es duran a terme de dilluns a dissabte en format de matí, tarda o vespre.

«El moment estival és l’escena ideal per explorar i experimentar possibles alternatives d’oci i consum centrades en el creixement personal, les relacions i la vida al carrer, tot amb un sentit educatiu des del lleure, la formació i la vida expressiva cultural», va afirmar el conseller de Joventut, Guillermo García de Castro, durant la presentació de la programació, que va tenir lloc ahir a l’Espai Kesse.

En aquesta també hi van intervenir Bboy Jandro, ballarí de Breakdance i campió de Catalunya, Espanya i Europa en la disciplina, i Daniela Rodié, creadora de continguts on explica com elaborar plats de cuina saludable. Ambdós van fer una petita demostració dels seus talents, que compartiran durant l’estiu amb aquells que participin en les seves respectives summerweeks.

Les activitats destacades

Altres propostes destacades són el Taller de batucada, que tindrà lloc el 3 de juliol al Passeig de les Palmeres de mà dels percussionistes del grup Txarango, Pau Puig i Joan Palà, i la UrbanFest Torreforta. Aquesta serà una jornada dedicada a la cultura urbana que tindrà lloc el 31 de juliol a la Plaça Tarragonès, situada davant el centre cívic del barri.

García de Castro va afirmar que aquesta és una de les iniciatives amb les quals es busca «traslladar-se a altres espais de la ciutat, fer un esforç per portar les activitats i formacions arreu dels barris i apropar-les a tota la ciutadania». També va recalcar que un 70% del programa són novetats respecte a les edicions anteriors «gràcies a les propostes que ens arriben a través dels formularis web o presencialment als espais joves».

«No s’entendria que no hi hagués un diàleg constant amb la societat i sobretot amb la joventut», va assegurar el conseller. Les inscripcions per participar en aquestes activitats ja estan obertes i es poden realitzar a www.tarragonajove.org.