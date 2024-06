L’Ajuntament de Tarragona restaurarà el Camí de Ronda entre el Fortí de la Reina i l’escultura de Sant Magí

El Camí de Ronda del litoral tarragoní viurà una gran transformació durant els pròxims mesos. No només en el tram entre les platges de l’Arrabassada i la Savinosa, on està previst que aquest estiu la Diputació comenci les obres per fer un nou pas per a vianants i bicicletes, sinó també a la zona més propera al Miracle.

I és que l’Ajuntament de Tarragona restaurarà el Camí de Ronda entre el Fortí de la Reina i el parc dels Cossis, on es troba l’escultura de Sant Magí. Amb aquesta actuació, que superarà els 200.000 euros d’inversió, el consistori pretén millorar el pas, incrementant la seguretat on és més complicat caminar. Durant la darrera setmana es va adjudicar la redacció del projecte executiu i la direcció d’obra de la restauració ambiental dels recursos naturals del Camí de Ronda a Casa dels Ocells SL, per un import total de 25.66,52 euros.

L’empresa escollida haurà d’executar treballs previs amb el reconeixement del terreny i l’anàlisi de la situació actual per, posteriorment, elaborar un projecte que permeti posar en valor aquest espai per al seu aprofitament turístic. Així, tal com s’explica al plec de condicions, un dels objectius que persegueix l’Ajuntament amb aquesta intervenció és poder incrementar l’oferta i la demanda de les activitats relacionades amb el senderisme.

Els treballs s’iniciaran en els voltants del Fortí de la Reina, amb l’adequació i control de la massa forestal al Mas Rosselló i l’eliminació d’espècies de flora exòtica invasora, i finalitzaran en el parc dels Cossis. Així, s’eliminaran estructures en desús i el mobiliari urbà se substituirà per un de nou que serà de fusta. A més, s’eliminaran els cúmuls de runa i elements obsolets existents i es milloraran els itineraris de pas i circulació mitjançant la instal·lació de tanques, la mitigació dels despreniments de roques.

Plafons interpretatius

Més enllà de la restauració ambiental i la reducció del risc d’incendi, també es vol millorar la informació de l’entorn per al visitant. Aquesta actuació forma part del pla de sostenibilitat turística en destinació Tarragona entre blau i verd que va ser presentat per l’anterior govern i que va rebre una subvenció de 3,5 milions d’euros dels fons europeus Next Generation a principis del 2023.

El projecte inclou la recuperació del Camí de Ronda entre el Fortí de la Reina i l’escultura de Sant Magí, per al qual es va preveure un pressupost de 215.000 euros. També es contemplava la gestió turística de l’espai natural amb la incorporació de visites guiades, amb la voluntat de desestacionalitzar la demanda.

El conseller de Medi Ambient, Guillermo García, remarcava, però, que «no serà per als visitants, sinó que s’obrirà per a tota la ciutadania». «Es restaurarà aquest vial, que està malmès, per connectar diferents zones verdes i fer-les més accessibles», assenyalava l’edil, qui apuntava que «es refaran algunes parts i es posaran baranes per garantir la seguretat». Aquesta intervenció es «coordinarà» amb la resta d’actuacions que estan previstes per «renaturalitzar» i «protegir la biodiversitat» en el litoral de Tarragona.