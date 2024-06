Pedagogia i consens: els manaments clau per a un millor ferrocarril a Tarragona

La situació desastrosa dels trens regionals al Camp de Tarragona ha sigut un leitmotiv mediàtic i social en els darrers mesos. Però si algú coneix la xarxa ferroviària catalana és Pere Macias, comissionat del Govern pel traspàs de Rodalies. Ell també va ser fins l’any passat el coordinador del Pla de Rodalies 2020-2030. Macias va visitar la Cambra de Tarragona fa unes setmanes i va passar consulta a la xarxa ferroviària.

El diagnòstic és clar. No ja a Catalunya, sinó a tot Espanya, els diferents Governs han prioritzat les inversions a la xarxa ferroviària d’alta velocitat, en comptes de la xarxa de mitjana distància. L’any 2014 la diferència era d’un 80%. En els últims anys, la tendència s’ha anat revertint a poc a poc, tot i que encara s’inverteix gairebé un 21% més a l’alta velocitat.

Pel que fa a les qüestions a resoldre a Tarragona, el comissionat apunta quatre àmbits clau. Primer, un itinerari interior per a mercaderies. En aquest sentit, també cal millorar la connectivitat del Port de Tarragona i de l’estació de Constantí, segons Macias.

Un altre punt important és Valls, ja que el comissionat aposta per potenciar una línia Tarragona-Reus-Valls-El Vendrell. Per últim, Macias també creu que cal abordar i millorar la «complexió» del nus ferroviari de Vila-seca, amb la reforma de l’estació de Sant Vicenç de Calders.

Fomentar l’interès públic

Macias creu que la pedagogia de «l’interès públic» pel que fa al ferrocarril és també un aspecte a tenir en compte. En aquest sentit, el comissionat del Govern opina que s’han d’afrontar els comportaments nimbys, un acrònim anglès que vol dir ‘Està molt bé i ho podeu posar on vulgueu, però no pas a prop de casa meva’.

Una «constant pedagogia» pot ser l’antídot perfecte per a afrontar aquest tipus de comportaments, segons Macias. Però aquesta pedagogia ha d’anar acompanyada d’un consens «en positiu», de cara a la presa de decisions entorn les infraestructures estratègiques.

Una de les principals reclamacions dels usuaris del Camp de Tarragona és que moltes estacions es transformin i no siguin simples baixadors, com en el cas de Torredembarra, Altafulla o Vila-seca, entre d’altres, i disposin de serveis mínims i d’instal·lacions adequades i operatives, com els lavabos o els ascensors.