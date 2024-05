La Diputació de Tarragona no descarta fer el Conservatori a la Savinosa

L’Ajuntament de Tarragona mou fitxa i fa oficial l’oferiment a la Diputació per acollir a la Tabacalera el Conservatori. El mateix alcalde, Rubén Viñuales, ha enviat aquesta setmana una carta a la presidenta de l’òrgan supramunicipal, Noemí Llauradó, on ofereix la col·laboració del consistori per a trobar «una solució definitiva i satisfactòria» per a la ubicació de l’Escola i el Conservatori de Música.

Segons l’escrit, el batlle informa la presidenta que la Diputació podrà disposar «de la superfície necessària al centre de la ciutat» i, així, aconseguir a curt o mitjà termini «unes condicions òptimes per a desenvolupar l’activitat del professorat i alumnat». Viñuales també expressa a la carta que, si es tira endavant el trasllat, es beneficiarien les famílies a l’hora d’acompanyar i recollir els fills.

Per últim, Viñuales es posa a disposició de Llauradó per a «activar» les reunions tècniques pertinents per a efectuar el trasllat. Des de la Diputació, s’explica que «s’estudiarà» la proposta i es donarà resposta pròximament. «És una de les possibilitats», exposen fonts de l’òrgan supramunicipal.

La Savinosa no es descarta

L’opció «ideal» continua sent la Savinosa, que encara està sobre la taula. El pas de mercaderies perilloses per la via del tren pròxima a la zona impossibilita, actualment, que es pugui instal·lar un centre educatiu per a menors a la finca. Però encara s’és a temps de revertir la situació.

«Les actuacions seran per fases», recorden des del passeig de Sant Antoni. Per aquest motiu, si hi ha modificacions a la xarxa ferroviària en els pròxims anys, la zona a la Savinosa podria acollir el centre de formació musical.

50 milions fins al 2030

El projecte per a convertir la Savinosa en un centre cultural es va presentar el 2022 i preveia invertir uns 50 milions d’euros fins al 2030.