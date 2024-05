Més de 30 quilòmetres de clavegueram de Tarragona, en estat greu o molt greu: «És molt urgent actuar»

«El clavegueram es troba en una situació greu. Hem d’actuar-hi amb urgència». Amb aquesta claredat s’expressa el gerent d’Ematsa, Daniel Millan, sobre l’estat de les clavegueres de la ciutat. Tarragona té uns 270 quilòmetres de clavegueram. D’aquests, 21,367 km es troben en estat greu i 10,077 en estat molt greu.

El perill és «real», insisteix Millan: filtracions d’aigües residuals, inundacions per obstrucció, perill d’esvorancs a la calçada per trànsit pesat, en voreres molt transitades o esquerdes en edificis antics són algunes de les conseqüències possibles d’aquesta deficiència en el clavegueram. Per tal de solucionar-ho, l’empresa vol invertir 16 milions d’euros durant els pròxims 8 anys, un fet que comportarà un augment de la tarifa del clavegueram entre un 40 i un 42%.

L’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona ha constatat l’estat de les clavegueres després de 4 anys d’estudi «exhaustiu» de les canonades. A partir de robots i eines especialitzades, Ematsa ha pogut fer una «radiografia» de tota la xarxa: uns 270km de Tarragona i prop d’uns 30km a La Canonja. En els trams qualificats de «molt greus» s’hi han detectat enfonsaments, trencaments generalitzats i deformacions greus en les canonades. A més, en molts trams hi manca la solera –estructura inferior que cobreix la canonada–, hi ha juntes obertes i esquerdes generalitzades.

Si bé és cert que el gruix del clavegueram en mal estat és el més antic, no tota la part afectada es troba a la Part Alta de la ciutat. Les clavegueres en estat greu o molt greu s’estenen per tots els barris, fins i tot a zones més noves com és el cas de la Móra, Ponent o Sant Salvador. La proposta d’Ematsa consisteix a actuar com més aviat millor sobre els trams molt greus. Abans, però, el consell plenari haurà de validar l’augment tarifari que servirà per a poder pagar les obres.

La previsió, obres a l’octubre

Segons han informat fonts d’alcaldia, la previsió és que les noves tarifes es portin al consell plenari del mes de juliol. Després, estaran durant un mes en exposició pública, de manera que les obres podrien començar a l’octubre. «En dos o tres anys tots els trams greus han d’estar enllestits», assegura Millan.

El pressupost estimat d’aquestes actuacions és de 6 milions d’euros. Després, seria el torn per als trams greus, de 21,367 quilòmetres. En aquest cas, l’estimació pressupostària és de 10 milions d’euros. El gerent d’Ematsa insisteix: «No hem d’esperar, perquè estem jugant massa números a la rifa de què passi alguna cosa greu. Com més tardem a actuar, més diners costarà», indica.

Cal recordar que en els darrers vint anys hi ha hagut dos episodis greus per culpa del mal estat del clavegueram: l’enfonsament d’una casa al carrer Comte i un esfondrament de calçada a Torreforta.

L’estudi, entregat l’any 2022

Entre els anys 2007 i 2017 Ematsa va invertir, després d’un acord amb l’Ajuntament, 6 milions d’euros en inversions al clavegueram. Quan va acabar l’acord, es va iniciar l’estudi de tota la xarxa, que Ematsa assegura que es va acabar entregant l’any 2022 a l’equip de govern del moment. Aleshores, el president d’Ematsa era Jordi Fortuny (ERC). «Ja vam alertar que la situació era delicada i que calia actuar», explica el gerent d’Ematsa.

Aquell any, el consell d’administració va aprovar per unanimitat una pujada tarifària per poder fer front a les inversions, però finalment no va arribar a consell plenari. En els últims anys s’ha incrementat diverses vegades la tarifa de l’aigua: fa tres anys va pujar prop d’un 31% i l’última pujada va ser d’un 7,5% el desembre de 2023.

Ara, es planteja un increment de més d’un 40% per a la taxa del clavegueram, que farà incrementar el preu total de la factura prop d’un 13%. Tot plegat es votarà en el consell plenari del mes de juliol. Des d’ERC han assegurat que aquesta pujada «no l’ha de pagar el ciutadà» perquè «ja s’han incrementat molts impostos», diu el conseller republicà Xavi Puig.

«El nostre sí és rotund per a les inversions en clavegueram, però un no rotund al fet que ho pagui directament el ciutadà. Volem alternatives», indica. Fonts municipals argumenten que «el consum responsable d’aigua es bonifica i, per aquest motiu, no té sentit aplicar la pujada en altres impostos on això no es té en compte». El canvi tarifari es va aprovar al consell d’administració d’Ematsa del 16 de maig amb vots a favor del PSC i Junts, l’abstenció del PP i el vot en contra d’ERC.

La mànega, una nova eina per evitar obrir rases als carrers

L’afectació en la mobilitat és una de les preocupacions d’Ematsa, donada la gran quantitat de carrers on cal actuar. Per aquest motiu, una part de les canonades es repararà amb un nou sistema: una mànega que se solidifica a partir d’aigua calenta, aire i un additiu.



Aquesta mànega s’introdueix per un extrem del carrer on es treballarà i es deixa anar, de manera que substitueix la canonada trencada. Després, s’hi afegeix l’aigua calenta, l’aire i l’additiu. Es tracta d’una tecnologia molt recent, i encara no hi ha dades sobre la seva durabilitat. Al carrer Rovira i Virgili ja s’ha instal·lat i la previsió és que s’empri en 5km de trams «molt greus» i en tots els trams «greus».