Jordi Turull (Junts) reclama a Tarragona un millor tracte cap al sector pesquer català

El secretari general de Junts, Jordi Turull, va denunciar ahir la «desigualtat» que pateixen els pescadors catalans respecte als de la resta de l’Estat. Entre d’altres, assenyalava que a Catalunya es limiten les captures de peix blau o de sardina i, en canvi, «una mica més avall de Múrcia poden pescar tant com vulguin». Turull va visitar ahir Tarragona, on va mantenir reunions de treball amb la Confraria de Pescadors, així com amb la Cambra de Comerç i PIMEC.

Ho va fer acompanyat dels candidats de Junts al Parlament Europeu Xavier Suárez i Gorka Knörr, el diputat al Congrés, Josep M. Cruset, i portaveu municipal, Jordi Sendra. «Hem escoltat el president de la Confraria de Pescadors, Esteve Ortiz, i li hem fet arribar la feina que hem fet durant aquesta legislatura», explicava Knörr, qui assegurava que Junts té «una candidatura específicament de les terres de parla catalana que treballaran per l’agricultura i la pesca».

En aquest sentit, Turull remarcava la importància de tenir «una veu catalana» al Parlament Europeu per defensar els «interessos» de les confraries de Catalunya. «No ho farà l’Estat», assegurava el secretari general de la formació sobiranista, qui considerava que hi ha «una estratègia premeditada» per perjudicar els pescadors catalans. «Sembla que facin nosa», lamentava Turull, qui mostrava el seu «compromís» per «defensar aquest sector en les institucions on som presents». Sobretot al Congrés, on són «tan decisius els nostres vots».

Així, traslladaran a Europa les queixes del sector. Per exemple, amb la pesca de tonyina. Turull criticava que, ara que «n’hi ha més que mai», es mantingui la mateixa normativa que quan hi havia poca reserva. Tanmateix, denunciava que les subvencions acaben sent contraproduents perquè els pescadors acaben havent de «tornar totes les ajudes que havien rebut tres o quatre anys enrere».