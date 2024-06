Els veïns de Mas Pellicer de Reus reclamen mesures per lluitar contra la inseguretat i les rates

Els veïns reclamen que s’intensifiqui la presència policial per evitar incidents com la crema de cotxes.ACN

Els veïns del barri de Mas Pellicer de Reus reclamen que l’Ajuntament de Reus prengui mesures pel que fa a temàtiques urbanístiques i de seguretat. Unes reclamacions que fa temps que s’allarguen i que, segons el president de l’Associació de Veïns del Primer de Maig, Eduardo Navas, només fan que el barri doni una imatge de deixadesa.

«Per exemple, tenim el problema de les rates des de fa temps al barri, i també de paneroles. Ens les trobem tant pel carrer com dins de les cases i no hi podem fer res», denuncia el president de l’associació de veïns. Una situació que corroboren alguns dels veïns del barri, que asseguren haver-se trobat aquests insectes i rosegadors a dins dels domicilis i corrent pels carrers i voreres a plena llum del dia.

A la vegada, Navas afegeix que és una situació que ja van posar en coneixement a l’Ajuntament de Reus i que aquest ja hi està treballant. «Hem vist a treballadors d’Aigües de Reus alguns dies per aquí. Tot i que la situació continúa, per ara, sent la mateixa».

Des del consistori no han volgut donar detalls sobre les accions que s’hagin pogut prendre en concret en aquesta localització. Per la seva banda, tan sols recorden que el passat mes d’abril es va adjudicar la intensificació del contracte d’accions per al control de les plagues d’insectes i rosegadors a la ciutat. Aquest compta amb un pressupost total de 237.160 euros anuals durant tres anys. Això suposa un import de licitació de 711.480 euros, que incrementaria als 1.328.096 euros amb les dues pròrrogues possibles.

Incivisme i inseguretat

Un dels punts on Navas posa més èmfasi és en la seguretat i civisme: «En els últims mesos hem tingut diversos casos de cotxes incendiats, quatre o cinc. És una situació molt preocupant i la sensació generalitzada és que estem desprotegits».

Per aquest motiu, el president demana que la Guàrdia Urbana intensifiqui les mesures de vigilància per evitar que episodis com aquest es repeteixin. «No sé quina és la situació policial exactament, no soc policia, però aquesta és la sensació que té el veïnat», defensa.

Carrers en mal estat

Per finalitzar, el president de l’Associació de Veïns del Primer de Maig puntualitza que un altre dels temes a tractar és l’estat dels carrers: «L’asfalt està molt malament, amb molts clots, la pintura de les marques viàries també està en mal estat i algunes voreres s’han enfonsat». Davant d’aquesta situació, reclama que des de l’Ajuntament prenguin mesures per arreglar aquests desperfectes.