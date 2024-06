El port de Tarragona consolida les colònies de gavina corsa

El Departament d’Acció Climàtica ha registrat aquest any 2024 un total de 4.356 parelles nidificants de gavina corsa a Catalunya. Les dades s’han recollit a través del darrer cens, que fa poques setmanes es va tancar. El Port de Barcelona, el de Tarragona i alguns espais de la Zona Franca concentren el 42,08% de les parelles nidificants de Catalunya.

Les dades constaten que, tot i que hi ha hagut una lleugera davallada respecte de les xifres recollides l’any 2023, hi ha una consolidació de la població a l’entorn de les 4.000 parelles i s’ha frenat en sec la davallada poblacional registrada deu anys enrere, fins i tot invertint la tendència poblacional.

La gavina corsa és una espècie protegida i catalogada en perill d’extinció. El 2022 se’n van detectar 3.060 parelles, el 2023, 4.421, i aquest 2024, 4.356.

Gairebé la meitat (2.523 parelles) es localitzen a la colònia del Delta de l’Ebre, a la punta de la Banya i a les Salines de la Tancada. Aquesta xifra incrementa en 46 parelles les xifres registrades l’any passat. La resta es distribueixen en les colònies que hi ha al port de Tarragona (694), port de Barcelona (845) i Zona Franca de Barcelona (294).

Mesures de gestió als ports

L’any 2015, es va començar a detectar la presència de gavina corsa a espais antropitzats com els ports. Aquestes zones són un indret de refugi davant una de les seves majors amenaces: els depredadors, especialment els terrestres, i són a prop de les zones d’alimentació (plataformes continentals de deltes o àrees de treball de la flota pesquera).

A poc a poc, la presència de parelles nidificants als ports de Barcelona i Tarragona s’ha consolidat i el mateix ha passat a les teulades de la Zona Franca. Actualment, el 42,08% de les parelles nidificants de Catalunya es concentren en aquests espais.

Catalunya és pionera en l’aplicació de mesures de gestió en els ports. Al port de Barcelona, la colònia s’ha incrementat en 521 metres lineals gràcies a la col·laboració de l’Autoritat Portuària. Això ha permès, entre altres coses, que el 86,98% de les parelles criïn «segures» en aquest àmbit.

Així mateix, amb la col·laboració del Port, s’han instal·lat refugis com ara pedres, vegetació o tubs per afavorir la nidificació, que han estat ocupats en el 76,77% dels casos, cosa que ha beneficiat directament un centenar de parelles que d’altra manera no haguessin pogut niar en aquest espai.

Tant el port de Barcelona com el port de Tarragona i les empreses de la Zona Franca col·laboren activament en l’elaboració del cens i faciliten espais segurs per a aquesta espècie delimitant i senyalitzant les àrees de cria.

