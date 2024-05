Neixen per segon any consecutiu polls de falcó pelegrí al Port de Tarragona

Una parella de falcons ha nidificat dins d’una de les dues caixa niu instal·lades pel Port de Tarragona al capdamunt de les sitges de Cementos Portland al Moll de Reus i compten amb quatre nous polls de falcó pelegrí que, dimarts passat 30 d’abril, van ser anellats a càrrec de l’entitat Galanthus.

L'anellament permetrà fer el seguiment i reconèixer-los un cop siguin adults i volin pel port i la ciutat. Aquest és el segon cop en els darrers deu anys que tira endavant una pollada de falcons pelegrins al Port de Tarragona ja que l’any passat una parella va tenir 3 polls.

L’Autoritat Portuària de Tarragona (APT) treballa per assegurar aquesta presència continuada de falcons al Port per regular la població de coloms. Fa temps que, de manera natural, la presència de falcons i altres rapinyaires és habitual al Port de Tarragona. L'atractiu per a aquesta espècie és sense dubte, els coloms i tórtores que formen part de la base de la seva alimentació.

L'albirament d'aquestes aus va ser el detonant que va portar l'entitat Galanthus a iniciar un projecte d'instal·lació de dues caixes nius per tal d'intentar fixar aquests falcons salvatges en el territori, amb la col·laboració de la direcció d’Acció Climàtica de l’APT.

Els quatre individus de falcó pelegrí formen part de la primer pollada que es produeix dins d’una de les caixes nou instal·lades al Port. L'any 2003, després d'un intent, el niu no va tenir continuïtat. I 10 anys després, al 2023, per primera vegada van néixer tres polls de falcó pelegrí (Falco peregrinus). La pollada va tirar endavant, però la parella va construir el niu en una petita plataforma de les sitges de Cementos Portland, a 37 metres d'alçada, al moll de Reus. La situació de la plataforma va impossibilitar l'anellament dels polls i el seu seguiment amb condicions òptimes.

Èxit del projecte

Posteriorment, l'Autoritat Portuària de Tarragona va contactar amb l’especialista Ferran Aguilar (Medigraphic) per estudiar la manera d'afavorir l'assentament de falcons salvatges al Port, com a part de l'estratègia de control de la població de coloms amb mètodes naturals.

Per assolir aquest objectiu es va decidir col·locar una nova caixa niu per sobre de la plataforma on havien criat l'any anterior. Es tractava d'intentar atraure la parella a instal·lar-se en aquest nou espai per tal de facilitar el seguiment, la possible nidificació i la seguretat dels polls davant el perill de caigudes abans dels primers vols. El projecte ha tingut èxit gràcies a aquests 4 polls anellats fa uns dies i que es desenvoluparan a la caixa niu instal·lada al Moll de Reus.

Et pot interessar: