El Port de Tarragona comptabilitza gairebé 700 nius de gavina corsa al recinte portuari

El Port de Tarragona ha dut a terme el seu primer recompte de gavines corses d'enguany, revelant la presència de 694 nous nius a la zona del Far de la Banya i 2 a l’embarcador dels pràctics, el que fa un total en un primer recompte de 696 nous nius. Aquests nous nius ja representen un 6,91% d’augment vers el total de 2023. Aquest recompte és una fita important per a la conservació i el seguiment de les poblacions d'aquesta espècie.

Els gairebé 700 nous nius de gavina corsa, recomptats el passat 10 de maig, mostren un increment significatiu de la colònia de Gavines corses al Port. L'any 2023, el recompte de nius de gavina corsa va ser de 651 nius. Amb un primer augment de 49 nius respecte del recompte final de 2023, representa un increment de 6.91%.

El recompte l’han dut a terme els professionals del departament de Medi ambient del Port Tarragona i de Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, professionals que mostren la seva satisfacció en constatar un primer augment significatiu. Aquest creixement és un signe positiu de les mesures de protecció i gestió de l’espècie que s'han implementat.

Els responsables de la gestió mediambiental del Port de Tarragona i de la Generalitat de Catalunya verificaran diàriament l’estat de la colònia de gavines per poder detectar el naixement dels primers polls i establir una data d’anellament. Aquestes inspeccions són essencials per monitorar de prop la situació dels nius i assegurar-se que les condicions són òptimes per a la cria de les gavines corses.

El Port de Tarragona col·labora amb diverses entitats de conservació per garantir la protecció de la gavina corsa, una espècie considerada vulnerable. Els esforços conjunts han permès la creació d'un entorn favorable per a la nidificació i la cria d'aquesta espècie.

El recompte anual de gavines corses és una part fonamental de l'estratègia de conservació del Port de Tarragona, permetent monitorar la salut de la població i ajustar les mesures de gestió segons sigui necessari.

La gavina corsa al Port



Any rere any, el Port de Tarragona dedica recursos econòmics i humans per fer seguiment i protegir les zones de nidificació des que apareixen els primers adults (mitjans de febrer) fins que marxen els últims polls (es preveu a mitjan juliol).

Les primeres dades que es tenen al Port són de l’any 2013 amb un total de 18 nius i 16 polls anellats. Des de llavors la presència d’aquestes aus ha estat augmentant considerablement fins a arribar, durant l’any 2019, als 1.043 nius d’un total de 3.555 a tot Catalunya i 350 polls anellats.

L’any 2023 es van comptabilitzar 651 nous nius de gavina corsa al Port de Tarragona, i es preveu un augment significatiu durant aquest any 2024

