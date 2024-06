Denunciats quatre menors per una baralla en un partit de futbol juvenil a la Floresta

Tal com ha publicat Tarragona Digital, quatre menors d'edat han estat denunciats a causa dels accidents provocats per una baralla que es va produir durant un partit de futbol juvenil entre La Floresta CD i el CF Canonja el passat 19 de maig.

Els Mossos van haver d'intervenir durant la baralla que haurien provocat els quatre denunciats que no eren jugadors sinó que eren a la grada seguint el partit com a espectadors.

La Floresta CD també ha estat denunciat com a entitat organitzadora del partit per no controlar l'accés al recinte on es van produir els fets, el Camp de Futbol municipal del barri.

Els quatre menors denunciats han estat acusats d'irrompre al terreny de joc, conductes violentes o que inciten a la violència i desordres públics en equipaments esportius, uns fets que podrien comportar sancions econòmiques importants, i també la prohibició d'entrar a recintes esportius.

Poc després del partit que va acabar amb la baralla, els clubs de la Canonja i la Floresta van fer un comunicat conjunt condemnant els fets i defensant que persones alienes als clubs estan creant problemes en camps de futbol del territori.

A més, van defensar que les dues juntes directives van contactar amb els seus respectius ajuntaments i la Federació Catalana de Futbol per alertar sobre la possibilitat que passessin problemes durant el partit i van sol·licitar la presència de forces d'ordre públic per garantir la seguretat.

