Indignació i decepció dels alcaldes per la negativa de l'Estat a pagar les indemnitzacions per les esquerdes de Lilla

Indignació i decepció dels alcaldes de Montblanc i de Lilla, Oriol Pallissó i Glòria Rovira, davant la negativa del govern espanyol de pagar les indemnitzacions compromeses pels danys ocasionats en els habitatges de la pedania arran de les obres del túnel. La ministra de Transports, Raquel Sánchez, es va comprometre a sufragar els 700.000 euros peritats.

Ara, un informe estatal indica que no poden avançar els diners per una qüestió «tècnica» i que ho ha de fer Acciona, com a responsable de l'actuació. «Estem emprenyats i decebuts, és una vergonya aquest informe», denuncia Pallissó. Fonts del Ministeri, han apuntat que si reclamen per la via civil «guanyaran segur» perquè la resolució recull els danys causats per les voladures i explosions.

