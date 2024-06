Tarragona és la segona província on es cometen més agressions sexuals per cada milió d’habitants

Tarragona és la segona província d’Espanya on es cometen més agressions sexuals amb penetració per cada milió d’habitants. Durant el primer trimestre d’enguany, s’han comès 37 delictes d’aquesta mena al territori, un 15% més que l’any passat, segons dades del Ministeri de l’Interior.

Per cada milió d’habitants, 45 delictes. Si es calcula percentualment, Barcelona és l’única província que supera Tarragona, per només tres dècimes.

Si s’analitzen aquestes xifres per municipis de la demarcació, en la majoria de casos els resultats s’han mantingut d’un any per l’altre. Tot i que hi ha excepcions. Els únics municipis on han baixat aquest tipus de delictes són Tortosa i Amposta.

En canvi, a Reus les agressions sexuals amb penetració s’han disparat un 125% durant aquest primer trimestre. El 2023 se’n van quantificar quatre i enguany ja n’hi ha nou. L’altre municipi on els delictes han incrementat és Calafell, passant d’un a dos.

Tarragona ha mantingut registres amb sis agressions sexuals amb penetració en els primers tres mesos de l’any. Salou, Vila-seca o Cambrils, entre d’altres, han igualat les xifres de l’any passat.

Pel que fa a la resta de delictes contra la llibertat sexual a la província, en el primer trimestre se n’han registrat 58. El trimestre del 2023 es van sumar 52.

Catalunya lidera les xifres

Agressions sexuals per cada milió d’habitants

Catalunya és la comunitat autònoma que presenta uns pitjors resultats. Lleida ha registrat 16 agressions sexuals. Si es calcula per cada milió d’habitant, la província també es troba entre les més elevades, amb 36 delictes. Per darrere de Catalunya es troba Euskadi, amb unes xifres elevades. En tercer lloc, hi ha la Comunitat de Madrid.

Agressions sexuals amb penetració. 1r T-2024

Més jutjats a la província

El passat mes d’abril, el president de l’Audiència de Tarragona, Joan Perarnau, va anunciar que la voluntat és ampliar la jurisdicció dels tres jutjats de violència sobre la dona (VIDO) que hi ha, actualment, a la demarcació (Reus, Tarragona i el Vendrell) i ampliar la seva càrrega de treball per donar un millor servei a les víctimes.

D’aquesta manera, aquests tres jutjats especialitzats podrien agafar assumptes relacionats amb la violència vers les dones d’altres partits judicials del territori i destensar la seva càrrega.

Cibercriminalitat en auge

Més enllà, les dades de les que disposa el Ministeri de l’Interior exposen un increment en altres tipus de delictes. Un àmbit és la cibercriminalitat, que inclou estafes informàtiques i altra mena de delictes tecnològics.

Aquestes il·legalitats han augmentat un 17% respecte als primers mesos del 2023, amb més de 2.000 delictes registrats.

En la mateixa línia, les sostraccions de vehicles i els delictes relacionats amb el tràfic de drogues han pujat un 67% i un 28% respectivament. També, els robatoris amb violència i intimidació han augmentat un 29% durant el primer trimestre.

Menys robatoris a cases

Tot i això, hi ha altres tipus de criminalitat que s’ha reduït a l’inici d’any. És el cas dels robatoris amb força a domicilis, establiments o altres instal·lacions. Aquests delictes han passat de ser 1.066 registrats el primer trimestre del 2023 a ser-ne 893, gairebé un 17% menys. El delictes greus per lesions també s’han reduït un 6% a principis d’any.

Guia jurídica per les víctimes

L’Ajuntament de Tarragona va impulsar l’any 2021 una Guia jurídica contra les violències sexuals. Un manual pràctic de consulta per a víctimes d’aquest tipus de delictes.

El projecte explica des que són les violències sexuals i posa èmfasi en que res del que hagi fet o deixar de fer la víctima la converteix en culpable de l’agressió.

També, indica com posar una denúncia. Les víctimes tenen dues opcions, dirigir-se a una comissaria de policia, on un agent redactarà els fets, o a un jutjat de guàrdia, on la mateixa persona pot redactar la denúncia.

La guia, disponible a la web del consistori, també exposa que, si és possible, es recullin proves com la roba o conservar el lloc dels fets sense netejar o tocar res. El programa també explica les fases del procés judicial.

