Les imatges més impactants de la tempesta a Reus i Tarragona

El Camp de Tarragona i el Baix Camp han estat dues de les zones on les tempestes d'aquesta nit han caiugut amb més intensitat, arribant a causar inundacions als carrers de Reus i Tarragona.

Actualment Protecció Civil de la Generalitat ja ha desactivat l’alerta del Pla especial d'emergències per inundacions de Catalunya (INUNCAT) després que el Servei Meteorològic de Catalunya informi que, en aquests moments, ja s'ha acabat l'episodi de pluja intensa.

També informa que les tempestes han descarregat amb més intensitat entre les 00 h i les 02 h de la matinada a la zona del Camp de Tarragona, fins i tot aproximant-se a intensitat torrencial.

Diverses estacions de Catalunya han superat durant la tarda de dissabte 1 de juny i el principi de la matinada de diumenge 2 de juny de 2024 el llindar de pluja de 20 mm / 30 minuts, entre elles es troben la del Complex esportiu de Tarragona, amb 60,6 litres per metre quadrat, Constantí, amb 33,7, i Vinyols i els Arcs amb 38.

Arran d'aquest episodi, el telèfon d'emergències 112 ha rebut fins ales 05.00 h un total de 240 trucades que han generat 142 expedients, sobretot a la comarca del Baix Camp, sent Reus el municipi amb més trucades. La majoria de les trucades s'han registrat passada la mitjanit.

En aquesta zona, la incidència més destacable per acumulació d'aigua s'ha produït al municipi de Tarragona, on durant la matinada s'ha esfondrat part del fals sostre de la sala de concerts Zero, cosa que ha obligat a desallotjar tots els clients i treballadors. Afortunadament no hi ha hagut persones ferides.

Al llarg d'aquest episodi, els municipis de Sant Boi de Llobregat, Gavà, Tarragona, Terrassa i Cerdanyola del Vallès han activat els seus plans d'actuació municipals.

Els Bombers de la Generalitat han atès, entre les 20 hores d’ahir al vespre i les 08 hores d’aquest matí, 116 avisos relacionats amb l’episodi de pluja. S’han concentrat a les comarques del camp de Tarragona, amb 87 avisos, 52 dels quals a Reus.

La majoria dels avisos han estat derivats d’inundacions d’aigua en baixos, garatges, terrats i terrasses i a la via pública, o per revisar elements no estructurals que havien caigut o estaven a punt de caure. També per algun vehicle bloquejat per l'aigua.

