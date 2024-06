Activada l'alerta Inuncat per pluges intenses al Tarragonès i Baix Camp

Protecció Civil de la Generalitat ha activat aquest matí l’alerta del Pla especial d'emergències per inundacions de Catalunya (INUNCAT) per un avís de pluges intenses que afectarà a les comarques del Tarragonès i el Baix Camp.

Els xàfecs, que es preveu que arribin des del vespre fins a la matinada poden superar el llindar de 20 mm/30 minuts i aniran sovint acompanyats de tempesta i localment de calamarsa o pedra.

Les pluges poden ser localment intenses, per la qual cosa Protecció Civil recomana vigilar les crescudes sobtades de barrancs i lleres menors (rieres, rierols, etc.) i les zones inundables (soterranis, passos soterrats...).

Altres consells que transmet a la ciutadania són evitar els desplaçaments en vehicle i aparcar en rieres o punts subterranis inundables. No creuar mai rius o rieres si baixen amb aigua, sobretot a les zones on s’esperen intensitats i acumulacions més importants.

També recomana circular preferentment per les rutes principals i les autopistes, moderar la velocitat i mantenir les distàncies de seguretat. En el cas de ser sorpresos per precipitacions a la muntanya, dirigir-se a punts enlairats que estiguin lluny dels marges de rius i de les lleres de barrancs, rambles o torrents.

En cas de ser sorpresos per precipitacions importants quan s'és a casa: no baixar a les zones inundables com ara el soterrani, el garatge, etc.; no deixar fora objectes o mobles que l'aigua pugui arrossegar; i posar els animals domèstics, els aliments, l'aigua potable, els documents importants, els objectes de valor i, sobretot, els productes perillosos (com ara verí per a les rates, dissolvents, etc.) en llocs alts i protegits.

Et pot interessar: