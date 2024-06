Tarragona es manifesta per mantenir els trens de mercaderia fora de les poblacions

Aquest dissabte la plataforma Mercaderies per l'interior ha convocat, per primer cop, una manifestació a la ciutat de Tarragona per exigir desviar el pas dels trens de mercaderies i evitar el seu pas pels nuclis de les poblacions. Per tant, l'entitat ha protestat la construcció d'un tercer fil del Corredor del Mediterrani per la via de costa.

La concentració ha arrencat a les 12 h al Balcó del Mediterrani i ha finalitzat a la Plaça de la Font, davant de l'Ajuntament. Durant aquesta s'ha realitzat la lectura del manifest de l'entitat, que demanava que la via del Corredor del Mediterrani es mantingui fora del litoral i de les poblacions, per evitar «més sorolls, ni més vibracions, ni més perill per a les ciutats».

Molts dels manifestants duien pancartes amb missatges com «Fora trens mercaderies, poblacions i litoral lliures de perills i sorolls», «Perill per l'amfiteatre», «no més sorolls», i «perill per la salut» entre d'altres.

Entre els participants també es trobaven veïns d'altres municipis afectats pel pas dels trens de mercaderies, com és el cas del Vendrell, Torredembarra, Altafulla, Roda de Berà i Vila-seca entre d'altres.

La mobilització ha comptat amb la col·laboració de la plataforma Dignitat a les vies i altres entitats com les associacions de Veïns del Port, Serrallo, Residencial Palau Torres Jordi, Cala Romana, Vall de l’Arrabassada, i les federacions d'associacions de veïns de Llevant i Tarragona.

