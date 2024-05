Transports ultima l'estudi sobre les opcions de desviar les mercaderies per l'interior

L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha afirmat aquest dimarts que el ministeri de Transports enllestirà les properes setmanes l'estudi de viabilitat de les opcions per traslladar el pas de trens de mercaderies per l'interior del Camp de Tarragona.

Viñuales ha detallat que ja s'estan fent estudis amb un nivell de detall important i que això permetrà saber quines alternatives hi ha a la situació actual per la qual els combois passen per la línia de la costa. «Després, òbviament, hi haurà la lluita per aconseguir el finançament» per fer les obres, ha raonat. Tot i això, s'ha mostrat «optimista», tot i que es tracta una solució que s'acabaria aplicant a anys vista.

«A Tarragona portem més d'un segle suportant una càrrega massa feixuga. Les infraestructures han condicionat la ciutat i ja toca que per primera vegada sigui la ciutat de Tarragona i les de l'entorn les que condicionin les infraestructures», ha assenyalat. Així mateix, ha afegit que l'opció definitiva no pot preveure el pas per cap nucli urbà.

Si tot plegat s'acabés concretant, de retruc permetria millorar el servei ferroviari de passatgers de Regionals per la línia de la costa i que tants maldecaps genera als usuaris. Menys trens de mercaderies per la costa suposaria poder augmentar la freqüència de serveis de passatgers i reduir el temps del trajecte i «tornar a uns temps d'entre 45 i 47 minuts entre Tarragona i Barcelona».

