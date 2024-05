El Port de Tarragona demana a Adif canvis en les maniobres dels trens que generen excés de soroll al Serrallo

El port de Tarragona ha afirmat que fa un any que treballa per acabar amb «la contaminació acústica dels trens de mercaderies» al seu pas pel barri tarragoní del Serrallo. L'Autoritat Portuària de Tarragona ha sol·licitat a Adif canvis en la maniobra del tren que opera de quatre a cinc de la matinada i que causa tant soroll que desperta els veïns, ja que segons un estudi de la Universitat Rovira i Virgili (URV) supera els 90 decibels.

Aquest tren és conegut com el «carboner» però segons el port en realitat transporta vehicles, ja que a la infraestructura no opera cap transport de carbó per ferrocarril des del 2019, segons ha assegurat l'APT en un comunicat. Entre les propostes hi ha que aquesta locomotora passi a ser d'hidrogen.

Segons el port, es van reunir amb la URV l'abril de l'any passat i des d'aleshores busquen solucions a la problemàtica. Entre aquestes hi ha «la millora de l'organització de les maniobres, l'adaptació d'una locomotora a hidrogen per fer-la més silenciosa, la creació d'una oficina tècnica per a elaborar una proposta de nous traçats de ferrocarril que evitin les maniobres prop del Serrallo i la col·laboració amb la Plataforma Mercaderies per l'Interior».

Si s'apliqués la primera de les mesures, el comboi passaria a circular per l'altre costat del port, per la zona més pròxima a Salou i a l'A-27 enlloc de fer-ho pel Serrallo. Alhora, s'hauria demanat a Adif que «per aquestes operatives s'empri sempre que es pugui el model de locomotora més recent per tal de reduir el soroll». Segons el port, l'administrador ferroviari ja hauria donat «instruccions als responsables de les maniobres» per millorar la situació.

