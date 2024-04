La Tabacalera obre les seves portes per acollir l'exposició 'Digital After All'

La Tabacalera obre les seves portes al públic fins diumenge de la mà de Mèdol, convertida en un gran espai per al diàleg cultural. L’edifici principal del complex industrial acollirà una exposició col·lectiva d’avantguarda, Digital After All, que se serveix de sis grans i experimentals instal·lacions lumíniques per reflexionar sobre l’impacte que té la tecnologia a les nostres vides.

Digital After All forma part del programa del Centre d’Arts Contemporànies de Tarragona, Mèdol. Tal com ha explicat la consellera de Cultura de l’Ajuntament de Tarragona, Sandra Ramos, «endinsar la mostra a la Tabacalera i incorporar l’antiga fàbrica en desús al diàleg cultural respon a un dels objectius del Centre: generar debat més enllà dels museus i els espais normatius de la cultura, i donar visibilitat i noves interpretacions a les arts utilitzant els espais públics per apropar-les a la ciutadania».

«La Tabacalera no només ofereix un sostre a l’exposició. És un espai de gran simbolisme perquè, com a complex d’edificis, se li pressuposa un gran potencial de futur per acollir usos culturals però, de moment, no ha trobat la manera de posar remei a la seva obsolescència. Això enriqueix i dona un context nou a instal·lacions que reflexionen, precisament, sobre el canvi de paradigma que ha imposat l’era digital i com les coses que tenien un sentit fa un temps ara n’han cobrat un de diferent», explica Vicent Fibla, director de Mèdol.

DeepTime, obra del col·lectiu londinenc Field.IO, simula escenaris futurs sobre el canvi climàtic abocant dades reals en pantalles de grans dimensions. La instal·lació vol motivar una reflexió visceral sobre l’impacte ambiental i la nostra percepció del temps. Artificial Spaces, obra de l’estudi Six N. Five i Someform (Barcelona/Berlín), explora la construcció d’espais virtuals, posant en qüestió les nostres nocions de bellesa i espai mitjançant tècniques de disseny generatiu.

L’artista de la Ràpita Alba G. Corral presenta Mercuri, que utilitza la gràfica generativa per crear paisatges digitals que reflexionen sobre els elements naturals i la seva transposició en l’era digital, jugant amb la idea de la mercurialitat tant física com conceptual. Amb Non-dimensional cities, Marnix de Nijs (Rotterdam) ofereix una experiència immersiva on els espectadors es mouen a través d'un paisatge urbà generat computacionalment que desafia les percepcions de moviment i orientació, plantejant preguntes sobre la realitat i la seva reconstrucció digital.

Per la seva part, Mónica Rikić (Barcelona), investiga a New Home of Mind les interseccions entre tecnologia i identitat. Ha creat un espai on els assistents poden experimentar amb la idea d'intel·ligències artificials buscant propòsit i espiritualitat, en una peça que convida a la reflexió sobre el futur de la consciència i la personalitat. Finalment, amb Erosió digital, de nddr3 (Barcelona), el públic pot explorar la transformació del paisatge a través de l’erosió digital. Aquesta experiència traça un paral·lelisme simbòlic entre els processos naturals de l’erosió i els efectes i impactes que té la tecnologia en les nostres vides i entorns.

Dues visites guiades, a càrrec de Pep Salazar, director de l’OFFF (dissabte a les 12.30 h) i Antònia Folguera, comissària de Sónar +D (diumenge a les 12.30 h) complementen l’exposició, ambdues amb vermut musical amb DJ Wilk.o als exteriors del complex.

L’exposició, d'accés lliure i gratuït, obre avui, 25 d'abril, a les 19 h i romandrà fins aquest diumenge a les 21 h.

