La Stromboli, ambaixadora a Portugal

A Raül Cid, Josué García, Ton Solé, Ismael Carlos i Adrià Mort se’ls ha girat feina: aquest pròxim cap de setmana seran Cantanhede, com a única banda internacional que participarà en el Festival de Dixieland que s’organitza anualment en aquesta ciutat portuguesa. «Des de l’organització van contactar amb nosaltres perquè havien vist les nostres publicacions i actuacions, i van considerar que teníem el perfil per actuar en el Festival», explica Raül Cid.

El cantant i director de la Stromboli pensa que, el que probablement va agradar de la banda tarragonina va ser «el nostre to fresc, divertit i proper, que acaba generant una gran connexió amb el públic». El fet que els concerts de la Stromboli tinguin també una part teatral, amb gags humorístics i picades d’ullet constants, va acabar de convèncer els responsables del festival per convidar-los a actuar, aventura Cid.

A Portugal, els de Tarragona compartiran doncs escenaris i carrers amb sis grups més, tots ells portuguesos. Quant a les actuacions, n’hi haurà de diverses tipologies: en un escenari, en format de passacarrers o en una gran street parade en què totes les bandes tocaran a l’uníson.

El repertori, admet del Raül, encara no el tenen decidit, fet força habitual en les seves actuacions: «El repertori l’acostumo a decidir sobre la marxa, veient el públic que hi ha en cada concert». Així i tot, el de Tarragona explica que «ens hem interessat per saber quin estil d’humor és el més habitual allà, i si el públic és molt o poc participatiu». El que segurament no faltarà són alguns dels grans temes de la Stromboli, cançons infal·libles que defineixen la banda, com el Just A Gigolo, o The Pink Panther Theme, en la versió de la pel·lícula Los Ángeles de Charlie.

A més d’actuar, la Stromboli compta fer la funció d’ambaixadora de la ciutat de Tarragona, oferint a l’organització algun obsequi protocol·lari, tot comptant que probablement els rebran a l’ajuntament de la ciutat portuguesa. «Encara n’estem tancant els serrells», afirma el Raül sobre aquesta qüestió.

La Stromboli Jazz Band és un grup de swing, dixieland, jazz popular i altres músiques, nascut el 2012, i integrat per músics professionals del Camp de Tarragona. El febrer de 2013 van presentar el seu primer CD, Smile, el 2017, pel cinquè aniversari, van presentar Be Happy, i pels seus 10 anys, el 2022, Dream. Així, els tres treballs resumeixen la filosofia del grup: Smile, Be Happy and Dream (Somriu, sigues feliç i somia).