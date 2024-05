El Palau de Congressos acull el musical 'Coco'

El Palau de Congressos de Tarragona acollirà aquest cap de setmana l'espectacle Músical de Coco ¡Recuérdame! de la mà de la companyia de Teatro Musical i sota la direcció de Pedro Pomares.

Diumenge, 2 de juny a les 12.30h l’auditori August del Palau de Congressos s’omplirà de veus en directe, música i color en aquest emocionant història. Un musical que ja han vist més de 500.000 espectadors als principals teatres i auditoris d'Espanya.

Al musical, el protagonista és Miguel Rivera, un nen que viu a Santa Cecilia (Mèxic), i somia en ser un músic famós com el seu ídol: el difunt cantant Ernesto de la Cruz. No obstant això, la família de Miguel té una llarga i estricta restricció cap a la música. L'únic familiar a qui li agrada la música és a la seva besàvia: Mamà Coco. En descobrir que el marit de la seva rebesàvia usava una guitarra igual que la del seu heroi, Miguel pensa que és el rebesnet d'Ernesto de la Cruz. Per això, tracta de participar en un concurs de música del seu poble, però com ningú li deixa una guitarra, s'endinsa al mausoleu d'Ernesto per a robar la seva. Però quan la toca, és transportat al món dels morts.

Les entrades van des dels 14 fins als 18 euros i es poden adquirir al següent ENLLAÇ.

Et pot interessar