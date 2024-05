Les aigües residuals filtrades han contaminat aqüífers com el de la Cova Urbana

Les filtracions d’aigües residuals provocades pel mal estat del clavegueram han arribat al subsòl de la ciutat i, per conseqüència, també als aqüífers. Malgrat que no hi ha dades del rendiment de les clavegueres, fet que sí que succeeix amb la xarxa d’aigua potable, des d’Ematsa estan convençuts que hi ha hagut filtracions, sobretot en aquelles zones on les canonades han «desaparegut». «L’aqüífer de la Cova Urbana té contaminació d’aigua fecal», diu amb claredat el gerent d’Ematsa, Daniel Millan.

Des de la Societat d’Investigacions Espeleològiques de Tarragona, entitat que explora la Cova Urbana des dels anys noranta, asseguren que no tenien coneixement d’aquest fet. «A finals dels noranta va rebentar una canonada i baixava un rajolí d’aigua fecal, però allò es va solucionar i des d’aleshores no hem tingut més problemes», indica el president de l’entitat, Josep Lluís Alminyana. Recentment, la SIET ha alertat dues vegades de canonades trencades, però en aquest cas d’aigua potable que queia a la galeria romana.

Des d’Ematsa són conscients que «cal aturar les filtracions». «Hem d’aprofitar el màxim d’aigua possible, i això implica deixar de perdre aigua, no només la potable, sinó també la residual», subratlla Millan. L’objectiu és que l’arranjament de les canonades de clavegueram permeti reaprofitar més aigua, que arribarà a la depuradora, es tractarà i podrà tenir un nou ús. Això s’aconseguirà amb la substitució de les canonades trencades o destruïdes.

«El clavegueram sempre ha estat el germà pobre de la gestió de l’aigua i això ha de canviar, perquè hem d’aconseguir un circuit tancat, i més en un context de sequera com l’actual. Les normatives europees van cap aquí, hem de reaprofitar l’aigua», acaba dient Millan.