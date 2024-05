Envien en vaixell 50.000 tones d'àrid de Vilanova d’Escornalbou als Estats Units

Grup Vivanco, amb seu central a Reus, i Eiffage han unit les seves forces i han tancat l'enviament als Estats Units a través del Port de Tarragona de 50.000 tones d'àrid granític procedent del planter de Vilanova d'Escornalbou. El material serà utilitzat per a la fabricació de formigó, concretament a l'estat de Carolina del Sud.

El Port de Tarragona està ultimant la fase de càrrega després de diverses setmanes de tasca intensa per fer l'amuntegament de les desenes de milers de tones d'àrid granític al moll de Navarra. El Genco Pyrenees, -un vaixell de càrrega de 190 metres d'eslora i gairebé 60.000 tones de capacitat que ja està amarrat al Port i serà l'encarregat del transport.

Es tracta del primer vaixell amb aquest tipus de material, extret per una empresa local a la província de Tarragona, que s'envia per via marítima des del Port al país nord-americà. Està previst que els propers mesos surtin noves exportacions d'àrid granític del port tarragoní procedents de Vilanova d'Escornalbou. Tota l'operació es fa gràcies a la col·laboració estratègica de Grupo Vivanco amb Eiffage, líder mundial del sector.

«És un primer vaixell com a prova, i el client ha quedat tan satisfet per la qualitat de material i el rigor en els terminis, que tot apunta que s'iniciarà un trànsit recurrent amb els Estats Units des de les nostres plantes», explica el director d'operacions de la companyia tarragoní, Sergio Vivanco.

Grup Vivanco i Eiffage ja han obtingut la certificació per exportar aquest material de construcció a Carolina del Sud, Geòrgia, Mississippi, Louisiana, Nova Orleans, Alabama, Florida i Texas.

Es tracta d’un àrid de gran qualitat que ja ha rebut el vistiplau dels especialistes de l’empresa importadora. Els Estats Units segueixen immers en un pla d'estímul econòmic que preveu una inversió històrica de 550.000 milions d'euros destinats a modernitzar les infraestructures del país.

