Així és el vaixell que ha venut el Port de Tarragona per 88.000 euros

El Port de Tarragona finalment ha pogut tancar la venda del vaixell Elbeik per un import de 88.000 euros a l’empresa ROTA SHIPPING INC. El procés de venda es tanca després de dues subhastes anteriors que es van quedar desertes.

El vaixell es trobava fondejant sense càrrega prop de les aigües tarragonines quan al juliol de 2021 va patir un incendi i va ser traslladat a la prolongació del dic de Llevant on ha estat atracat des d’aleshores.

El Port de Tarragona va posar el vaixell Elbeik en subhasta pública en compliment de la llei de ports de l’estat i la marina mercant. No obstant això, les dues subhastes van resultar infructuoses, ja que cap licitador es va presentar a les subhastes.

Finalment, després de les dues subhastes el Port de Tarragona tenia l’opció de realitzar una venda directa sota unes condicions especials que la nau complia, com que l’estat de deteriorament fos molt gran, que suposes un gran risc la seva estada al Moll per risc d’enfonsament i que hagués passat un any des de l’última subhasta.

En l’últim consell d’administració del Port de Tarragona es va aprovar l’adjudicació de la venda per un import de 88.000€ a l’empresa ROTA SHIPPING INC. Ara l’empresa compta amb 20 dies per realitzar el pagament per, seguidament, signar el contracte de compravenda amb l’APT. Un cop finalitzat aquest procediment, l’empresa tindrà un mes per emportar-se el vaixell dels molls tarragonins.

Vaixell Elbeik

L’Elbeik és un vaixell tipus «Livestock Carrier», (vaixell de càrrega d’animals) que navegava amb bandera de la República del Togo. El vaixell té un calat de 5,5 metres, una eslora de 77 metres, una mànega de 14 metres i un arqueig brut (volum de càrrega) de 2.867 tones Moorson.

El divendres 6 de juliol a les 14:29 hores la Policia Portuària de Tarragona va rebre l’avís conforme s’havia declarat un incendi en un vaixell fondejat en aigües exteriors del Port Tarragona, un foc que va ser totalment extingit el dissabte a les 6:15h del matí després de ser remolcat fins a la prolongació del dic de Llevant i sense haver de lamentar més danys que els materials.

Després de mesos aturat al mateix lloc on va ser apagat definitivament el foc, el Dic de Llevant, l'Autoritat Portuària de Tarragona el va declarar en estat d'abandonament en sessió ordinària del Consell d’Administració del 28 de setembre de 2022. Com a resultat d’aquella declaració i un cop superats els tràmits pertinents, el Port de Tarragona podia procedir a la venda del vaixell en una subhasta pública.

El 21 de març de 2023 es va realitzar la primera subhasta amb un preu de sortida de 330.000€, la qual va quedar deserta. Després d’aquesta primera subhasta, el Port de Tarragona va tornar a fer una segona subhasta amb un preu de sortida de 247.500€ la qual tampoc va tindre cap oferta. Aquest darrer pas va obrir la porta perquè l’APT realitzés una venda directa del vaixell.

