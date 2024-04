Viñuales: «La Tabacalera ha de ser una nova centralitat de Tarragona»

L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, es mostra esperançat amb el futur de l'antic edifici de la Tabacalera. Damunt la taula hi ha diversos projectes per tornar a donar vida a un immoble que porta tancat des del 2007, com ara la biblioteca provincial, uns estudis universitaris, el centre d'art contemporani municipal o centres de recerca.

En una entrevista a l'ACN, el batlle afirma que «per fi hi ha possibilitats que la Tabacalera tingui una solució» i que si tot va pel bon camí «ha de ser una nova centralitat de Tarragona». Alhora, Viñuales defensa que a l'antic preventori de la Savinosa s'hi faci un «hub cultural» encara que no s'hi puguin ubicar ni el conservatori de música ni l'escola d'art de la Diputació de Tarragona.

Amb el tancament de l'antiga fàbrica de tabacs els vora 40.000 m2 construïts van quedar abandonats. Des de fa anys els coloms s'han apoderat de l'espai i les conseqüències dels actes vandàlics són evidents. Tot i això l'estructura es troba en bon estat i la immensitat de l'edifici fa que tingui molt potencial.

El principal problema que ha tingut fins ara el consistori és la gran inversió que s'ha de fer per poder-lo reaprofitar. «La seva virtut és també el seu defecte: que és molt gran», manifesta l'alcalde. No obstant això, en els últims mesos han sorgit diferents opcions -algunes a partir de finançament públic i altres amb inversions privades- que han generat optimisme i esperança.

«Ha de ser un lloc obert a la ciutadania i ha de tenir un relat cultural, formatiu i tecnològic», sosté Viñuales. La pedra angular de tot plegat ha de ser la nova biblioteca provincial que l'Estat s'ha compromès a finançar. S'ubicaria a la nau central de l'edifici i ha d'ocupar uns 9.000 m2.

El passat juliol, el ministeri i el Departament de Cultura es van comprometre a fer enguany el projecte arquitectònic. Divendres passat, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, va dir que els tràmits avançaven segons el previst, sense donar més detalls. «Ha de ser un centre d'activitat intel·lectual en tots els sentits. Si es fa, el compromís de l'Ajuntament és obrir i condicionar els jardins» de l'entrada, indica el batlle.

També a partir d'inversió pública, en aquest cas de la Generalitat, s'ha posat damunt la taula l'opció que s'hi traslladi la seu de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC). «Hem mantingut converses perquè pugui venir a un dels magatzems i que fins i tot es pugui unir amb la Necròpolis paleocristiana», situada just al costat de la Tabacalera.

De fet, l'alcalde obre la porta que, donades les dimensions del recinte, també s'hi puguin traslladar els altres dos centres de recerca que la Generalitat té a la ciutat i que tenen mancances d'espai: l'Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) i l'Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES). «Tindria tot el sentit que estiguessin aquí centralitzats», argumenta.

Però el projecte «més madur» que hi ha actualment és el de l'arribada d'uns estudis universitaris i de formació professional en l'àmbit esportiu a partir del 2026. El centre privat EUSES (Escola Universitària de la Salut i l'Esport) s'encarregarà de condicionar i adaptar el mòdul 5 de la Tabacalera (uns 3.000 m2), amb una inversió de 4,5 MEUR. El ple municipal ja va aprovar al febrer la cessió de l'espai per un període de 40 anys: els 20 primers gratuïtament i els 20 restants amb un cànon anual de 212.000 euros.

Conservatori i Savinosa

Una altra de les altres apostes de Viñuales per fer reviure el complex tabaquer és traslladar-hi el conservatori de música de la Diputació de Tarragona. L'equipament actual, situat a la Part Alta de la ciutat, fa anys que ha quedat petit. La idea inicial era que el conservatori -juntament amb l'Escola d'Art i Disseny- anés a l'antic preventori de la Savinosa però la normativa de Protecció Civil impedeix que hi hagi noves construccions que acullin menors a tocar de la via del tren, per on hi passen mercaderies perilloses.

«Tenim el compromís i la bona fe de la presidenta Noemí Llauradó de pensar en clau provincial i que la Tabacalera sigui la nova seu del conservatori», indica el batlle. Tot i això, reconeix que aquesta opció no està del tot tancada i que encara cal «parlar moltes coses». Unes primeres estimacions xifren en uns 10 MEUR la inversió que hauria de fer l'ens supramunicipal.

Amb tot, Viñuales creu que a la Savinosa s'ha de mantenir la idea de fer-hi un «hub cultural», però «s'ha de reformular i replantejar», a partir de «reduir els metres construïts, l'edificabilitat i optar per la renaturalització de l'espai». Així doncs, pel batlle i vicepresident primer de la Diputació, s'hi poden fer «espais de coworking per artistes, auditoris i zones d'exposició». «És un espai meravellós i amb el camí de ronda encara tindrà més sentit», remarca.

Nou districte

Si totes aquestes iniciatives a l'interior de la Tabacalera fructifiquen, l'edifici es convertiria en un pol d'atracció de persones, tant a nivell de ciutat com del Camp de Tarragona. La voluntat de l'ajuntament és que també arribin noves empreses en aquest àmbit.

Per això la intenció és que a partir de l'antiga fàbrica es configuri un nou districte tecnològic que tingui influència també a l'altre costat del riu Francolí. El consistori està negociant amb l'empresa CLH perquè abandoni definitivament el seu emplaçament a la riba del riu i alliberi un espai que es vol aprofitar per reorganitzar tot l'entorn de l'actual polígon industrial Francolí.

Per això, l'ajuntament ha encarregat a l'enginyer Miquel Barceló -un dels artífex del barri del 22@ de Barcelona- que faci un estudi sobre com ha de ser aquest nou districte tecnològic. Tot plegat ha d'anar de la mà de la redacció del nou POUM de Tarragona que s'està elaborant.

