Solucionaran el «caos» i l’«estat precari» del cablejat del Conservatori de Música de Tarragona

A finals dels anys seixanta, la Diputació de Tarragona va adquirir la Casa Montoliu. Aquest edifici senyorial, ubicat al carrer dels Cavallers, acull, des de fa quatre dècades, l’Escola i Conservatori de Música de l’ens provincial. L’immoble ha estat objecte de reformes al llarg dels segles i, actualment, s’hi continuen fent intervencions per mantenir l’equipament en òptimes condicions. Per als pròxims mesos, es duran a terme obres per a renovar el cablejat i millorar la connectivitat en totes les aules del centre.

La intervenció implicarà la retirada de l’actual instal·lació de la xarxa de connexió a internet, que es va col·locar en l’època de la pandèmia, i implantar un nou cablejat. La Diputació invertirà 225.395,77 euros (IVA inclòs) en aquesta actuació, que s’executarà en un termini de tres mesos a partir de l’inici de les obres, les quals es duran a terme durant el període de vacances escolars perquè no hi hagi afectació en l’activitat del centre.

«La instal·lació de cablejat i equipament de xarxa a la Escola de Música i Conservatori de Tarragona està en un estat precari, mancant elements per a interconnexions i muntat de forma ràpida i desordenada, amb un cert caos», s’explica en el projecte, en el qual es destaca que «gran part dels cables estan a la vista, enganxats amb cinta adhesiva a terra».

Ara, es planteja que la distribució es faci a través de «canalitzacions fixades a la paret», amb aïllament elèctric, per tal que «la incidència estètica sigui la menor possible». L’obra es dividirà en dos lots. El primer contindrà la instal·lació general i, el segon, se centrarà en els elements de l’electrònica de xarxa, que requereix empreses del sector més especialitzades.

Durant els darrers anys, la Diputació ha anat dotant de diferents serveis l’Escola de Música i Conservatori de Tarragona per tal d’adaptar-se a la normativa vigent. Entre d’altres, s’ha millorat la instal·lació contra incendis, el sistema de calefacció i la il·luminació. El 2023, l’ens supramunicipal va destinar gairebé 100.000 euros als treballs de condicionament acústic de l’aula 0 i la biblioteca del centre. A més, per millorar-ne les prestacions, es va proposar la ventilació i climatització d’aquests dos espais.

Una seu amb història

La casa senyorial on s’ubica el conservatori va ser la residència de la família Montoliu des de mitjan segle XVIII fins al 1880, quan es van mudar a Barcelona. L’edifici va esdevenir la seu de diferents entitats polítiques i socials, fins que la Diputació, que va adquirir l’immoble a finals dels anys seixanta, hi va ubicar la seva escola de música. La casa, que va patir nombroses reformes a l’interior i la façana, és una combinació d’estils arquitectònics, que van des del gòtic tardà fins al neoclàssic, amb certs detalls renaixentistes.