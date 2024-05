Viñuales defensa que «no hi ha cap motiu» per a alterar el terme municipal respecte a Altafulla

«No hi ha cap motiu jurídic, urbanístic, social o econòmic que justifiqui l’alteració del terme municipal». L’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha sigut dur i clar a l’hora d’explicar públicament les al·legacions que el consistori ha presentat davant l’expedient de l’Ajuntament d’Altafulla, que defensa un canvi de poder en 70 Ha del Pla del Vinyet.

«El coalcalde Jordi Molinera va signar un acord de delimitació dels termes municipals l’any 2013, quan aquesta qüestió ja es va tractar», ha reblat Viñuales.

L’escrit de l’Ajuntament de Tarragona exposa arguments històrics, urbanístics i jurídics sobre la situació al territori en discussió i demana l’arxivament de la causa. «És un desig polític, una actuació unilateral, que només té la voluntat d’incrementar la línia de platja», ha sentenciat Viñuales.

Ara, la pilota està sobre la teulada del consistori del Baix Gaià, que haurà de decidir si continua endavant amb el procediment o l’atura.

Diferents motius

Les al·legacions presentades per Tarragona giren entorn cinc aspectes. En primer lloc, el consistori exposa raons històriques. Segons Viñuales, els veïns de Tamarit, on s’ubica el Pla del Vinyet, «mai van mostrar la voluntat d’adherir-se a Altafulla, al contrari».

L’annexió de Tamarit a Altafulla es remunta al 1950. Per aquest motiu, des de la plaça de la Font s’expressa que la voluntat del govern de Molinera «menysté la voluntat dels veïns». «S’ha de tenir en compte que el terme municipal de Tamarit incorporava els nuclis de Ferran i Monnars, i anava des de la Platja Llarga fins al límit actual amb Altafulla», ha indicat l’alcalde.

A més, Viñuales ha recordat que l’any 2013 Tarragona i Altafulla van acordar una delimitació dels terrenys. «Molinera, com a regidor d’Urbanisme, va signar el document i va estar present en els treballs. Des del 2013, no hi ha hagut cap novetat urbanística ni de cap mena que justifiqui ara un canvi», ha sentenciat el batlle. Viñuales, en un fort to, ha mostrat una imatge del coalcalde d’Altafulla durant els treballs sobre el Pla del Vinyet previ a l’acord de fa una dècada.

Actuacions il·legals

Més enllà, el batlle tarragoní ha acusat el govern municipal d’Altafulla d’exposar «afirmacions gratuïtes» sobre els serveis públics que presta a la zona.

«No existeix cap reconeixement de dret ni de fet d’aquestes actuacions. L’Ajuntament d’Altafulla no té cap competència per actuar al nostre terme municipal», ha afirmat Viñuales.

En aquest sentit, l’alcalde ha volgut recordar que des de Tarragona «es depura tota l’aigua d’Altafulla, que suposa una despesa de més de 50.000 euros». «I nosaltres, no per aquest motiu, reclamem més territori a Altafulla», ha dit el batlle.

Des de l’Ajuntament de Tarragona expliquen que s’ha de tenir en compte que són nombroses les situacions de col·laboració municipal en la prestació de serveis públics en zones limítrofes de termes municipals. Això succeeix entre Tarragona, els Pallaresos i el Catllar.

Tot i això, aquesta col·laboració en l’àmbit policial no s’ha produït correctament, segons s’esgrimeix des de la plaça de la Font. «Altafulla ha comès una transgressió flagrant de les competències policials, amb una deslleialtat institucional inaudita», ha expressat Viñuales.

El govern de Molinera va defensar que havia fet unes 300 actuacions policials a la zona. «Des de Tarragona s’han executat 240 actuacions. I mai, des d’Altafulla, s’ha demanat una reunió amb el nostre cos policial per a coordinar els operatius», ha dit el batlle. «L’informe de l’inspector de la Guàrdia Urbana de Tarragona és demolidor», ha sentenciat Viñuales, visiblement enfadat.

«Prou de batalles estèrils»

Per tot, l’alcalde de Tarragona ha demanat l’arxivament de la causa. «Ja n’hi ha prou de batalles estèrils que recorden més a altres temps passats», ha expressat. El batlle també ha criticat l’actitud i les formes «irrespectuoses» del coalcalde altafullenc. «Demanem que s’acabi ja i els dos Ajuntaments ens posem a treballar per a millorar la qualitat de vida dels veïns», ha conclòs Viñuales.

