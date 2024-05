Altafulla avança els tràmits per absorbir el Pla del Vinyet i Tarragona no mou fitxa

Altafulla considera que presta diferents serveis a la zona i que per això cal que el terme municipal es canviïGerard Martí

L’Ajuntament d’Altafulla manté el seu objectiu i avança en els tràmits per alterar el terme municipal respecte de Tarragona. L’expedient relatiu al sector de la Plana del Vinyet estarà a exposició pública fins a l’11 de juny i el consistori altafullenc està recollint al·legacions dels veïns.

«Ens estem reunint propietari a propietari. Molts són pagesos i la majoria d’ells estan a favor del canvi», explica Jordi Molinera, alcalde d’Altafulla.

L’alteració suposaria que el municipi guanyés 70 Ha respecte a Tarragona. «Aquestes setmanes volem fer una campanya perquè tot aquell qui vulgui presenti al·legacions i poder conèixer les seves inquietuds», afegeix Molinera.

Un cop acabi el termini, s’obrirà un termini de 90 dies perquè les administracions presentin al·legacions si ho consideren oportú. «No hem pogut parlar amb l’Ajuntament de Tarragona.

És un tema tabú. Ens hem ofert però sembla que s’ho prenen de broma», expressa el batlle. Des de la plaça de la Font, fonts municipals apunten que no es presentaran al·legacions a l’expedient ni es reuniran amb el govern municipal d’Altafulla per a tractar aquesta qüestió perquè no volen «entrar al joc».

Sigui com sigui, un cop acabin els terminis, Altafulla resoldrà el document i l’enviarà a la Generalitat. Concretament, a la Comissió de Delimitació Territorial.

Aquest organisme està forma per vuit representants de l’Administració de la Generalitat, vuit d’entitats locals, tres de les universitats catalanes, un del Col·legi de Geògrafs i un de l’Institut d’Estudis Catalans. L’òrgan serà qui tindrà l’última paraula.

«Per a Tarragona no suposa un problema, però per a nosaltres sí», explica Molinera. La principal reclamació del govern que encapçala gira entorn els serveis que es presten en territori tarragoní.

«Hem fet més de 300 actuacions policials en una zona que no ens pertoca», argumenta el batlle. «Tots els veïns de la zona reconeixen un sentiment de pertinença. Qui no té l’aigua a Altafulla té la brossa, o porta els nens a l’escola o la llar d’infants del municipi», afegeix Molinera.

Retrets creuats entre alcaldes El govern municipal d’Altafulla va mostrar la seva disposició a integrar el Pla del Vinyet el passat febrer. En conèixer la notícia, l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, es va mostrar desfavorable al canvi i va apuntar que la mesura era més una voluntat política que no pràctica. Fins i tot, va obrir la porta a què Altafulla s’integrés a la ciutat per a compartir serveis. El ple d’Altafulla va aprovar inicialment el procés, tot i que només va rebre el suport del govern municipal. PSC i Alternativa Altafulla es van abstenir.

