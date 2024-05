Altafulla inverteix gairebé 46.000 euros en la millora de diferents carrers

Aquesta setmana Altafulla ha començat el pla de millores a la via pública. Es tracta de treballs d’asfaltat, millores d'accessos i arranjaments de zones malmeses i que cal reparar en diferents zones d’Altafulla pel qual s’hi ha destinat un total de 45.980 euros de l’Àrea d’Urbanisme i Via Pública.

Al camí que uneix el carrer de l'Oliverot amb l'horta dels germans Blanch es reforçarà el paviment, s'arreglaran esvorancs i s'aportarà grava en un tram no pavimentat. Cal tenir en compte que aquest camí és usat tant per l'activitat habitual de l'horta com per una altra propietat particular que hi ha.

També aquesta setmana s'ha afrontat la reparació d'un tram de ferm en mal estat i mig aixecat a causa de la força que exerceixen les arrels dels pins que hi ha a la plaça Major. Per proximitat amb la zona i aprofitant la presència de la maquinària, aquest dimarts s'actuarà en la reconstrucció d'un tram de vorera del carrer de les Esplanes. Aquesta s'enderrocarà i es farà de nou. És per això que s'habilitarà un tram de carrer on no es podrà aparcar, per poder-hi ubicar un contenidor de runa i el material per l'obra.

Quant a l'asfaltat, s'actuarà aquests dies en un tram del passeig del Fortí, delimitat entre el carrer dels Munts i el carrer Termes. Igualment, un tram petit del carrer Safranars també s’asfaltarà de nou.

Aquestes petites reparacions formen part d’aquest pla de millores en diferents carrers d'Altafulla, com la que es farà en l'accés a l'aparcament del carrer Alcalde Pijuan. Aquest accés està malmès i actualment provoca que la majoria de vehicles que hi accedeixen rasquin els baixos en entrar. La voluntat de l’equip de govern és que aquesta situació es reverteixi fent una actuació en el rebaix d'aquest accés.

