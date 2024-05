Convoquen una marxa per reclamar que els trens de mercaderies no circulin per les poblacions

Imatge d'un tren de mercaderies circulant per Tarragona.URV

La Plataforma Mercaderies per l’Interior ha convocat pel dissabte 1 de juny, a les 12.00h, una marxa ciutadana sota el lema Fora trens de mercaderies de les poblacions. Des de l'entitat denuncien que si el tercer fil del Corredor Mediterrani passa per la via de la costa provocarà un coll d'ampolla que col·lapsarà la circulació de la Costa Daurada nord.

Des de la plataforma també demanen una resposta immediata del traçat definitiu del Corredor Mediterrani, en una via segregada per a mercaderies i fora de les poblacions.

La marxa començarà amb una concentració al Balcó del Mediterrani de Tarragona, a les 12.00h, on es llegirà un manifest i s’iniciarà la marxa cap a l’Ajuntament de Tarragona, a la plaça de la Font.

A l'acte reivindicatiu, també hi participaran membres de la plataforma ciutadana Dignitat a les vies, representants d’associacions de veïns l’AAVV del Port, AAVV del Serrallo, AAVV Residencial Palau Torres Jordi, AAVV Vall Arrabassada, AAVV Cala Romana, la Federació d’Associacions de veïns de Llevant i la Federació d’Associacions de veïns de Ponent, Empresaris de Tarragona i la Coordinadora d’Entitats de Tarragona (CET). També hi participaran membres del Griu per animar la marxa.

També comptaran amb el suport de grups ecologistes del territori: Greenpeace, Mare Terra (Fundació Mediterrània), Salvem la Platja Llarga i el Grup d’Amics de Toni Achón (GATA).

Per tal de mobilitzar a la gent, la Plataforma està organitzant un autobús que recollirà a la gent dels diferents municipis de la Costa Daurada nord i els portarà a Tarragona.

