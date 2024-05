Les docents subrogades a les llars d’infants de Tarragona reclamen equiparar les condicions laborals

Les educadores subrogades de les Llars d’Infants Municipals de Tarragona volen que se les tracti com a «treballadores de ple dret» i reclamen que s’equiparin les condicions laborals als centres. Segons expliquen en un comunicat, des del 2017, quan les llars d’infants van passar a ser gestionades pel consistori, les treballadores subrogades han fet la seva activitat sobre el conveni estatal, «de mínims».

«Ens sentim discriminades. Treballem 38 hores setmanals mentre que les treballadores municipals en treballen 35. Pel mateix sou», explica Teresa Camerino, portaveu del col·lectiu i educadora a la llar d’infants Cèsar August. Segons expliquen les treballadores, els dos grups de docents fa anys que es troben en diferents convenis. Això també suposa que les treballadores que estan sota el paraigües municipal tenen gairebé quatre setmanes més de vacances.

«Hem intentat reunir-nos amb els responsables. Hem enviat escrits a l’Ajuntament, però no hem rebut resposta», expressa Camerino. «Al juliol, hem de fer tasques de Casal, quan a nosaltres no ens pertoca fer funcions de monitora de lleure», afegeix l’educadora.

A més, segons exposen les treballadores, aquesta «discriminació» també afecta a la vida personal. «No tenim possibilitat d’obtenir permisos per acompanyament de familiars al metge o de dies personals que sí que gaudeixen les treballadores no subrogades», expliquen al comunicat.

Pèrdua d’antiguitat

Per últim, denuncien la pèrdua d’antiguitat que expliquen que han patit. «Ho arrosseguem des de les empreses d’origen abans de ser subrogades», indiquen a l’escrit. Amb tot, des de l’Ajuntament de Tarragona es recorda que les condicions laborals «van millorar notablement» entre els anys 2017 i 2018, en el marc del procés de municipalització de les llars d’infants de la ciutat. En la mateixa línia, fonts municipals exposen que una de les principals millores va ser el rebut salarial, «el qual es va tornar a incrementar per equiparar-se a la resta de treballadores municipals l’any 2019».

En procés judicial

L’Ajuntament de Tarragona es troba immers en dos processos judicials en relació a les llars d’infants. «Nosaltres hem denunciat el consistori per aquest tracte discriminatori», diu Camerino. «Teníem data del judici, però la causa s’ha aturat indefinidament. L’empresa que gestionava el servei anteriorment també va denunciar l’Ajuntament i, fins que no es resolgui la seva demanda, no es tractarà la nostra denúncia», afegeix l’educadora. Des de la plaça de la Font s’indica que «s’està a l’espera de la resolució per a incidir en la qüestió» i es remarca que la prioritat de l’Ajuntament és «garantir un servei de qualitat adreçat a la petita infància».

Independent del govern

A l’espera d’una resolució, les educadores subrogades exposen que aquest problema s’ha viscut amb l’anterior govern municipal i amb l’actual. «El nostre no és un problema de color polític», sentencien al comunicat. «Qui cuida les que cuiden?», es pregunten a l’escrit. Per aquest motiu, es plantegen impulsar altres formes de protesta. «Si no ens escolten, haurem de prendre mesures. No descartem fer vaga o manifestacions», rebla Camerino.