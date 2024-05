Que els versos onegin al vent

Aquest dimarts va arrencar la tercera edició del Transvers, el Festival de Poesia de Tarragona. I ho va fer amb un espectacle inaugural, Escopiu a la closca dels cretins, que tenia molts elements per resultar atractiu.

El primer, el poeta protagonista: Joan Salvat-Papasseit, del qual enguany se celebra els cent anys de la seva mort. En segon lloc, els signants de la producció, la Sala Trono de Tarragona, que per primera vegada se suma al Transvers presentant un espectacle configurat específicament per al festival.

I, finalment, els intèrprets: Victòria Pagès, Bàrbara Roig, Carles Roig, i els alumnes de 2n de CFGS Tècniques d’Actuació Teatral. Tots, actuant sota la direcció de Pau Ferran, que també en signa la dramatúrgia, i Anna Corredor, responsable del moviment. Completava l’elenc Magí Capdevila, jove músic responsable de la reeixidíssima acció sonora.

Escopiu a la closca dels cretins és un espectacle de poc més de mitja hora de durada que sintetitza de manera encertada el pensament i l’obra cabdal del poeta barceloní, un personatge rebel, autodidacte i autor d’un dels poemaris més populars de la nostra llengua.

Salvat-Papasseit pren la veu de cadascun dels intèrprets, que reparteixen joc recitant, ara els uns els versos d’amor i sexe, ara els altres els poemes socials, reivindicatius i vitals. Entremig, Victòria Pagès parla pel poeta, oferint pinzellades de la seva biografia i pensaments.

En l’espectacle, els versos van ser declamats, però també escrits i voleiats en una bandera onejada al vent. L’escenari, muntat a les escales reials del Moll de Costa, i l’hora escollida per fer l’espectacle –el capvespre–, van contribuir també a generar moments de gran intensitat poètica, alimentats per la música de Capdevila, així com pel ball entre els silencis, les paraules i la lletra escrita.

Idioma, cultura i ensenyament

Anna Gispert, presidenta de l’APELLC (Associació de Professionals i Estudiosos en Llengua i Literatura Catalanes), entitat impulsora del Transvers, va presentar el festival citant Manuel de Pedrolo, tot recordant la necessitat de protegir l’idioma per mantenir la cultura i denunciant «el bandejament de la literatura de l’ensenyament dels nostres joves».

Amb aquest esperit arrenca, doncs, la tercera edició del Transvers, un festival que està aconseguint consolidar-se a la ciutat, gràcies a una programació que ha trobat la manera d’acostar la poesia a un públic de vegades profà, i que ha tingut l’encert de teixir aliances amb creadors i entitats de la ciutat. La que tot just es va estrenar ahir, amb la Sala Trono, ja pot tenir continuïtat. I que l’espectacle faci camí.

