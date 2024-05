El tercer Tarragona Canta reunirà una vintena de corals tarragonines

La tercera edició del Tarragona canta, organitzada per la Coordinadora de Corals de Tarragona, es presenta enguany un format diferent: dinou corals tarragonines d’estils molt diversos oferiran una mostra de concerts a la plaça de la Rumba el pròxim dissabte 1 de juny.

A diferència dels dos anys anteriors, en què les corals es repartien per diferents esglésies de la Part Alta en una roda de concerts simultanis, enguany actuaran totes en un mateix escenari muntat per a l’ocasió, de manera que el públic podrà gaudir de tota una tarda de música coral sense moure’s del lloc. L’entrada és lliure i gratuïta.

Cada coral presentarà una petita mostra del seu repertori en aquesta jornada que començarà a les 17.30h. i que té com a previsió finalitzar cap a les 21.30 hores. Tarragona canta és una iniciativa impulsada per la Coordinadora de Corals de Tarragona, una entitat que aglutina la major part d’agrupacions de cant coral no professionals de la ciutat i que té com a objectiu donar visibilitat al cant coral.

Et pot interessar