Salou i Saphir Parfums s’uneixen per a llençar un perfum inspirat en els atractius del municipi

«Salou fa olor d’estiu, mar, brisa, nits de festa, dies d’amistat i primers amors», així descrivia l’alcaldessa de Saragossa, Natalia Chueca, les sensacions que li evoca Salou Essences, el primer eau de parfum inspirat en la capital de la Costa Daurada.

La nova creació olfactiva arriba de la mà del grup aragonès Saphir Parfums, empresa líder en la creació de perfums per al canal mass-market. El nou perfum es presentava ahir al vespre en un acte a la capital aragonesa que aplegava a més de 250 personalitats del món de la política, l’empresa i l’esport i que evidenciava els profunds vincles entre ambdós territoris.

Així ho assegurava l’alcalde de Salou, Pere Granados, qui assegurava que aquesta nova aliança entre una empresa referent a la comunitat aragonesa i Salou enfortirà «uns llaços d’unió, que són històrics, però també personals».

La nova fragància Salou Essences ha volgut recrear alguns dels atractius més emblemàtics de la ciutat, com el mar, la platja, l’estiu o la diversió mitjançant una creació unisex clarament mediterrània i lluminosa, que té notes cítriques a l’inici, i tocs de mesc blanc.

Salou Essences es podrà trobar en perfumeries, grans superfícies, supermercats i parafarmàcies i, de manera especial, al Patronat Municipal de Turisme de Salou. I és que la fragància està cridada a convertir-se en un nou element de promoció turística d’aquesta destinació.

En aquest sentit, durant la presentació, Pere Granados, explicava que el sentit que genera uns records més vívids és justament l’olfacte, motiu pel qual aquest eau de parfum «ajudarà a recordar la identitat de Salou» i a «provocar sensacions inoblidables», igual com les que desperta la destinació als seus visitants.

Vincles personals

Més enllà de suposar la posada de llarg de Salou Essences, la presentació va evidenciar l’especial relació de la família Sierra, propietària del grup Saphir Parfums amb la capital de la Costa Daurada.

El conseller delegat de Saphir, Igancio Sierra, recordava que per a la seva família, de Saragossa capital, anar a Salou als estius era com «anar al poble». «Allí vam fer les nostres primeres passes i vam ampliar el nostre cercle d’amistats», explicava Ignacio Sierra, qui remarcava que avui en dia encara continuen visitant la ciutat tots els estius.

Qui també evocava els seus estius a Salou, era el president del Govern d’Aragó, Jorge Azcona. «Salou significa alguna cosa especial per als aragonesos». En aquest sentit, explicava una anècdota personal: «En els meus 50 anys de vida, he passat 51 estius a Salou, perquè el primer any que vaig anar-hi va ser a la panxa de la meva mare». I dirigint-se als germans Sierra, els deia: «Els estius són emocions i sentiments i espero que us en feu un fart de vendre Salou Essences».

Et pot interessar